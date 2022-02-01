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Başkan Erdoğan telefon ve bilgisayar gibi teknolojik ürünlerde vergi indirimi sorusunu cevapladı

Başkan Erdoğan telefon ve bilgisayar gibi teknolojik ürünlerde vergi indirimi sorusunu cevapladı

Üniversite öğrencisinin teknolojik ürünlerde vergi indirimi talebine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maliye Bakanlığı ile yapılacak çalışmalardan sonra adım atabileceklerini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Gençlik Buluşmaları' kapsamında Trabzon Akçaabat'ta gençlerle bir araya gelerek sorularını yanıtladı. Bayburt Üniversitesi'nden bir öğrenci tarafından bilgisayar, telefon gibi elektronik cihazlar için destek ve bu konuda vergi oranlarında düşüş soruldu.

"Vergi oranlarında bir düşüş olur mu?"
Soru sormak için söz alan kız öğrenci, "Bilgisayar, cep telefonu gibi ihtiyaçlarımızı karşılamak biraz maliyetli. Bu konuda da bizlere destek müjdesi verir misiniz? Böyle bir şey var mı? Bir de vergi oranlarında bir düşüş gerçekleşebilir mi?" dedi.

Kız öğrencinin sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'na "Evet Mehmet ne diyorsun" dedi.

Bakan Kasapoğlu: Çalışmalar yapabiliriz
Bakan Kasapoğlu, "Efendim malumunuz, öğrencilerimizin hem barınması hem beslenmesi, ekstra burs ve kredi imkanlarıyla dünyanın bu anlamdaki en güçlü hizmetini sunan ülkesiyiz. Ve bunla birlikte dünyanın en geniş yurt altyapısı biz de. Tabii ki gençlerimizin ihtiyaçları gün geçtikçe değişiyor, bu çerçevede biz bazı çalışmalar yapabiliriz ama bunları zamana bırakmalıyız." dedi.

Erdoğan: Maliye Bakanlığı'yla bir çalışma yapalım
Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili "Bazı çalışmalar yapabiliriz. Sevgili kardeşimizin bu talebi maliyet olarak ne getirir ne götürürü Maliye Bakanlığı ile bir çalışma yapalım ona göre bir adım atalım." talimatı verdi.

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