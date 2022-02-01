ABD'den ezber bozan keşif! Koronavirüs aşısına alternatif hap geliyor

Bilim insanları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının neredeyse iki katı kadar mRNA bulunduran bir hap geliştirdi. Hap sayesinde iğne fobisi olanlar da artık aşı olabilecek.

Abone ol

2019'un son günlerinde hayatımıza giren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi ile hayatımız kökünden değişti. Virüs ile mücadele kapsamında aşılar elimizdeki en güçlü silah olmaya devam ederken bilim dünyasından aşıya alternatif geldi.

Daily Mail'de yer alan habere göre; ABD'li bilim insanları koronavirüs aşısını hap olarak sunmanın bir yolunu keşfetti. Ülkenin önde gelen eğitim kurumları arasında kabul edilen Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde (MIT) yapılan araştırma kapsamında Pfizer/BioNTech ve Moderna tarafından Kovid-19 aşılarında kullanılan teknoloji olan mRNA'yı sağlayabildiği belirtilen bir hap geliştirildi.

Daha önce mRNA bazlı ilaçlar insan sindirim sisteminin asidik yapısı nedeniyle ağızdan uygulanamıyordu. Ancak ekip, yaban mersini boyutundaki hapı doğrudan mide zarına enjekte etmenin bir yolunu buldu, mRNA'yı mide astarından geçtikten ve hücrelere teslim edilmek üzereyken bozulmadan daha fazla korumak için yeni bir kaplama geliştirdi.

Dr. Ameya Kirtane, 'poli' adı verilen bu malzemenin gerekli mRNA dozunu vermek için gereken toplam ilaç miktarını azalttığını söyledi.

Domuzlar üzerinde denendi

MIT araştırmacıları hap ile 150 mikrogram mRNA'yı 3 hap olarak domuzların midelerine iletmeyi başardı. Ekip, bu oranın bir Pfizer/BioNTech aşısında bulunan mRNA'nın beş katı olduğunun altını çizdi. Ekip, daha sonra mRNA'nın emilip emilmediğini ve test proteinini üretmek için işlenip işlenmediğini görmek için domuzları analiz etti. Proteinin domuz mide hücrelerinde üretildiğini ancak diğer organlarda üretilmediğini buldular.

Ekip tarafından geliştirilen hapta 50 mikrogram mRNA bulunuyor. Günümüzdeki kullanılan aşılar ise 30 mikrograma ev sahipliği yapıyor. Uzmanlar bu yöntem ile salgın ile mücadelede elimizin daha da güçlenebileceğini belirtiyor.