Vatandaştan iki katı fazla para alan bankalar 92 milyar lira kar etti

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) belirlediği oranın neredeyse 2 katı faizle kredi kullandırdıkları için eleştirilen bankalar geçen yılı rekor kârla kapattı. Bankacılık sektörünün 2020'de 58,5 milyar lira olan kârı 2021 yılında yüzde 57 artışla 92,1 milyar liraya çıktı.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından Aralık 2021 dönemine ilişkin 'Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri' raporu yayımlandı. Rapora göre aralıkta bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 9 trilyon 213 milyar 196 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2020 sonuna göre 3 trilyon 106 milyar 754 milyon lira artış kaydederken bunun oransal karşılığı yüzde 50,9 oldu.

92 milyar lira kazandılar

Aralıkta 2020 sonuna kıyasla sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler yüzde 37 artarak 4 trilyon 900 milyar 955 milyon liraya, menkul değerler toplamı yüzde 44,4 yükselerek 1 trilyon 476 milyar 598 milyon liraya çıktı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 3,15 seviyesinde gerçekleşti. Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat aralıkta 2020 sonuna göre yüzde 53,5 artarak 5 trilyon 303 milyar 348 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 18,6 artışla 710 milyar 965 milyon liraya ulaştı. Sektörün aralık sonu itibarıyla dönem net kârı yüzde 57 artışla 92 milyar 83 milyon liraya çıktı. Bankaların 2020 kârı ise 58,5 milyar liraydı. Sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,34 seviyesinde gerçekleşti.

Düşük faizle alıp yükseğe satıyorlar

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun, "Yüksek faizi indirin" çağrılarına kulak asmayan bankacılık sektörü belirlenen yüzde 14 faiz oranıyla kaynak kullanımıyla yüzde 30'lara varan oranla kredi olarak müşterilerine satıyor. Yüksek karın kaynağı olarak görülen bu yönteme karşı çıkan ticari ve bireysel kredi kullanıcıları ihtiyaçlarını gidermek için yeterli finansmana ulaşamıyor. İş dünyasının çağrılarında ise "Bankalar faizi makul seviyeye çekmeli" söylemi sık sık dile getiriliyor.

(YENİ ŞAFAK)