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Samsun'da bir kişi otomobiliyle kırmızı ışıkta beklerken silahlı saldırıya uğradı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Samsun'da bir kişi otomobiliyle kırmızı ışıkta beklerken silahlı saldırıya uğradı

SAMSUN'un Atakum ilçesinde kırmızı ışıkta beklediği otomobilinde 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan Yasin Y. (26) ağır yaralandı. Yasin Y. tedaviye alınırken saldırganlar aranıyor. 

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SAMSUN'un Atakum ilçesi Recep Tayyip Erdoğan bulvarı üzerinde otomobiliyle kırmızı ışıkta bekleyen Yasin Y. (26), kimliği belirsiz 2 kişi tarafından araçtan indirilmek istendi. Bu sırada şüpheliler Yasin Y.'ye pompalı tüfek ve tabancayla ateş açtı.

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Yasin Y., ihbarla gelen sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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