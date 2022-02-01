BIST 2.015
DOLAR 13,37
EURO 15,07
ALTIN 774,86
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR
ADV Ebebek Geleneksel Şubat Kampanyasını Kaçırmayın
ADV Kripto Balina İşlemlerinden Kazançlar!

Trabzonspor'da Kouassi ve Hamsik sevinci

Trabzonspor'da Kouassi ve Hamsik sevinci

Afrika Uluslar Kupasından dönen Jean Evrard Kouassi ile ağrıları nedeniyle dinlenen Marek Hamsik bordo-mavililerin bugünkü idmanına katıldı.

Abone ol

Ligin zirvesindeki Trabzonspor, şampiyonluk yarışında puan farkını korumak için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Süper Lig'in 24'üncü haftasında evinde Kasımpaşa'yı ağırlamaya hazırlanan bordo-mavililer, bugün yapılan idmanda maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30da antrenman yapan bordo-mavili ekip, dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas ve 5e 2 çalışması yaptı. Geniş alan oyunlarıyla süren antrenman mini turnuvayla tamamlandı.

Kouassı döndü
Trabzonspor'a imza attıktan sonra ülkesini temsilen Afrika Uluslar Kupasına katılan Jean Evrard Kouassi, Fildişi Sahili'nin elenmesinden sonra kente dönüş yaptı. Yeni transfer, sağlık kontrolünden geçtikten sonra bugün yapılan Kasımpaşa maçı hazırlıklarına katılarak takım arkadaşlarıyla çalıştı.

Bordo-mavililerde ayrıca, ağrıları nedeniyle bir süredir dinlenen Marek Hamsik salonda, Abdülkadir Ömür ile Anders Trondsen ise takımdan ayrı çalıştı. Covid-19 karantinası Cuma gününe kadar sürecek olan Bakasetas ile sakatlığı bulunan Fode Koita ise bugünkü idmana katılmadı.

Trabzonspor, 5 Şubat Cumartesi günü Medical Park Stadyumunda oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş'tan Gedson Fernandes bombası!
Beşiktaş'tan Gedson Fernandes bombası!
Samsun'da bir kişi otomobiliyle kırmızı ışıkta beklerken silahlı saldırıya uğradı
Samsun'da bir kişi otomobiliyle kırmızı ışıkta beklerken silahlı saldırıya uğradı
Kayseri'de sinir krizi geçiren şahıs annesini rehin aldı
Kayseri'de sinir krizi geçiren şahıs annesini rehin aldı
Başkan Erdoğan telefon ve bilgisayar gibi teknolojik ürünlerde vergi indirimi sorusunu cevapladı
Başkan Erdoğan telefon ve bilgisayar gibi teknolojik ürünlerde vergi indirimi sorusunu cevapladı
ABD'den ezber bozan keşif! Koronavirüs aşısına alternatif hap geliyor
ABD'den ezber bozan keşif! Koronavirüs aşısına alternatif hap geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu! Ekrem İmamoğlu'na 'balıkçı' tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu! Ekrem İmamoğlu'na 'balıkçı' tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lübnan'a destek ve işbirliği mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lübnan'a destek ve işbirliği mesajı
1 milyon çocuğun eğitimine katkıda bulunulacak! Bakan Derya Yanık açıkladı
1 milyon çocuğun eğitimine katkıda bulunulacak! Bakan Derya Yanık açıkladı
Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'u kabul etti
Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'u kabul etti
George Soros'un hedefinde bu kez Çin var! Rejim değişikliği çağrısı yaptı
George Soros'un hedefinde bu kez Çin var! Rejim değişikliği çağrısı yaptı