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Kayseri'de sinir krizi geçiren şahıs annesini rehin aldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kayseri'de sinir krizi geçiren şahıs annesini rehin aldı

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde sinir krizi geçirerek annesini rehin alan bir şahıs polis ekipleri tarafından ikna edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yıldızevler Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana gelen olayda; sinir krizi geçiren T.A., bıçak ile kendisine zarar vererek annesini rehin aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucunda ikna edilen T.A. evden çıkarıldı. Yaralı T.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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