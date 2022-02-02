TSK'dan PKK terör örgütüne hava harekatı! Teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor

Türk Hava Kuvvetleri Suriye ve Irak’ta PKK terör örgütüne hava harekatı düzenledi. Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''Teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor'' denildi.

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Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) bağlı savaş uçakları Irak’ta Mahmur Kampı, Sincar bölgesi ile Suriye’de Haseke’nin Derik kasabasına PKK terör örgütüne yönelik hava saldırısı gerçekleştirdi.

MSB'den PKK'ya yönelik operasyon açıklaması

MSB'den yapılan açıklamada, ''PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak ve Suriye Kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak ve Suriye Kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına karşı Kış Kartalı Hava Harekâtı icra edilmiştir.

​İcra edilen Kış Kartalı Harekâtı’nda; ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargâh ve eğitim kampları hedef alınmıştır. Harekâtın planlama ve icrasında, sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterilmiştir.

​Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan harekât sonrası tüm uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüştür.

​Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'' ifadeleri kullanıldı.

PKK hedefleri 7 kez vuruldu!

Eş zamanlı hem Irak hem de Suriye'deki PKK unsurlarına hava harekâtı düzenlendi. Mahmur'daki PKK hedefleri 7 kez vuruldu. Sincar'da Bab Şilo, Çil Miran ve Bare'de bulunan PKK unsurlarına karşı 10'dan fazla hava harekâtı düzenlendi. Kuzey Suriye Derik'te PKK hedefleri vuruldu.

Çok sayıda teröristin öldüğü ve yaralandığı açıklandı

IKBY anti-terör birimi, Türk savaş uçaklarının Karaçok Dağı’nda PKK’ye ait 6 noktayı, Sihêla’da 2, Şengal’de de 2 noktayı vurduğunu, çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu açıkladı.