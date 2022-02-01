Samsun'da bir kadın uzaklaştırmasının bittiği gün kocası tarafından öldürüldü
SAMSUN'un Kavak ilçesinde 38 yaşındaki 3 çocuk annesi kadın uzaklaştırmasının bittiği gün kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü.Abone ol
SAMSUN'un Kavak ilçesinde Baki K., boşanma aşamasındaki karısı Gülbahar K.'nin (42) yaşadığı Yaşar Doğu Mahallesi'ndeki evine gitti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinada bulunan eşiyle tartışmaya başlayan Baki K., darp ettiği Gülbahar K.'yi bıçakladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürülen 3 çocuk annesi kadın yolda hayatını kaybetti. Gülbahar K.'nin cesedi Kavak Devlet Hastanesi morgunu kaldırıldı. Baki K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kavak Devlet Hastanesi önünde bekleyen Gülbahar K.'nin yakınları, "1 aylık uzaklaştırması bugün bitmiş. Evin kapısına dayanmış. Çocuklarını üst kata çıkarmış, daha sonra bıçaklamış" ifadesini kullandı.