BIST 2.015
DOLAR 13,38
EURO 15,08
ALTIN 774,04
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Ebebek Geleneksel Şubat Kampanyasını Kaçırmayın
ADV Kripto Balina İşlemlerinden Kazançlar!

Samsun'da bir kadın uzaklaştırmasının bittiği gün kocası tarafından öldürüldü

Samsun'da bir kadın uzaklaştırmasının bittiği gün kocası tarafından öldürüldü

SAMSUN'un Kavak ilçesinde 38 yaşındaki 3 çocuk annesi kadın uzaklaştırmasının bittiği gün kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Abone ol

SAMSUN'un Kavak ilçesinde Baki K., boşanma aşamasındaki karısı Gülbahar K.'nin (42) yaşadığı Yaşar Doğu Mahallesi'ndeki evine gitti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinada bulunan eşiyle tartışmaya başlayan Baki K., darp ettiği Gülbahar K.'yi bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürülen 3 çocuk annesi kadın yolda hayatını kaybetti. Gülbahar K.'nin cesedi Kavak Devlet Hastanesi morgunu kaldırıldı. Baki K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kavak Devlet Hastanesi önünde bekleyen Gülbahar K.'nin yakınları, "1 aylık uzaklaştırması bugün bitmiş. Evin kapısına dayanmış. Çocuklarını üst kata çıkarmış, daha sonra bıçaklamış" ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bekir Bozdağ tüm namussuzları nasıl kudurttu? Hadi Özışık anlatıyor
Bekir Bozdağ tüm namussuzları nasıl kudurttu? Hadi Özışık anlatıyor
3 aylar orucu kaç gün tutulur Diyanet oruca nasıl niyet edilir?
3 aylar orucu kaç gün tutulur Diyanet oruca nasıl niyet edilir?
Tokat'ta av tüfekli saldırıda ağır yaralanan genç hayatını kaybetti
Tokat'ta av tüfekli saldırıda ağır yaralanan genç hayatını kaybetti
Trabzonspor'da Kouassi ve Hamsik sevinci
Trabzonspor'da Kouassi ve Hamsik sevinci
Samsun'da bir kişi otomobiliyle kırmızı ışıkta beklerken silahlı saldırıya uğradı
Samsun'da bir kişi otomobiliyle kırmızı ışıkta beklerken silahlı saldırıya uğradı
Luiz Adriano bombası! Artık Süper Lig'de forma giyecek
Luiz Adriano bombası! Artık Süper Lig'de forma giyecek
Kayseri'de sinir krizi geçiren şahıs annesini rehin aldı
Kayseri'de sinir krizi geçiren şahıs annesini rehin aldı
Başkan Erdoğan telefon ve bilgisayar gibi teknolojik ürünlerde vergi indirimi sorusunu cevapladı
Başkan Erdoğan telefon ve bilgisayar gibi teknolojik ürünlerde vergi indirimi sorusunu cevapladı
Türkiye 1 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 1 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
ABD'den ezber bozan keşif! Koronavirüs aşısına alternatif hap geliyor
ABD'den ezber bozan keşif! Koronavirüs aşısına alternatif hap geliyor