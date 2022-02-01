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Bekir Bozdağ tüm namussuzları nasıl kudurttu? Hadi Özışık anlatıyor

"Bekir Bozdağ yeniden Adalet Bakanlığı koltuğuna oturunca namussuzlar hep birden kudurdu" diyen İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, bu kudurmanın arkasında yatan nedenleri tek tek anlattı...

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Bekir Bozdağ’ın yeniden Adalet Bakanı olması ne kadar şerefsiz varsa hepsini harekete geçirdi…

Hepsi birden Bekir Bozdağ’a öfkelerini kusuyorlar…

Neden?..

Bekir Bozdağ FETÖ’yü FETÖ olmadan önce övmüş diye…

Ama aynı Bozdağ’ın 15 temmuz gecesi Meclis çatışı altında yaptığı destansı konuşmayı neden yayınlamıyorlar…

Geçmişte FETÖ’yü övse de 15 Temmuz gecesi şerefli bir şekilde Meclis’te direnmişti FETÖ darbesine…

Ama onları görmezden geliyorlar…

Namussuzluk işte böyle bir şey…

Hadi yurtdışındaki FETÖ kaçağı şerefsizleri anlıyoruz da…

İçerdeki ahlaksızları ne yapacağız?..

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