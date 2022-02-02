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Uğur Şahin müjdeyi verdi! 6 aylıktan itibaren çocuklara koronavirüs aşısı geliyor

Uğur Şahin müjdeyi verdi! 6 aylıktan itibaren çocuklara koronavirüs aşısı geliyor

Koronavirüsle mücadelenin en önemli dönüm noktasına imza atan Prof. Dr. Uğur Şahin, Covid-19 aşısıyla ilgili son gelişmeyi duyurdu. Aşının 6 aylıktan itibaren çocuklara da yapılabilmesi için başvuru yapıldı...

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Covid-19 salgınına karşı mRNA bazlı bir aşı geliştiren Pfizer ve BioNTech, ABD’de aşının 6 aylık ve 4 yaşındakilere yapılması için resmi başvuru sürecini başlattığını duyurdu. Acil kullanım onayı almak isteyen şirket, “5 yaşın altındaki ve 6 aylıktan daha büyük çocuklara acil kullanım onayı verilmesinin toplum sağlığı için faydalı olacağını düşünüyoruz ve bu sebeple başvurumuzu ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne yaptık” açıklamasını yaptı.

Onay verilmesi durumunda Pfizer/BioNTech’in aşısı, 5 yaşın altındakilere yapılacak ilk koronavirüs aşısı olarak kayıtlara geçecek.

Uğur Şahin: Güvenliğini ve etkisini kanıtladı

BioNTech’i Almanya’nın Mainz kentinde eşi Özlem Türeci ile birlikte kuran ve şirketin CEO’su olarak görev alan Uğur Şahin de konuyla ilgili açıklama yaptı. Şahin, geliştirdikleri koronavirüs aşısının hali hazırda güvenliğini ve etkisini kanıtladığını belirtirken, bunun da birçok klinik test ve gerçek yaşam verileriyle desteklendiğini altını çizdi.

Çok heyacanlıyız!
Şahin, “Eğer onay verilirse, 6 aylıktan 4 yaşına kadar ebeveynlere çocuklarını Covid-19’dan ve bu hastalığın potansiyel etkilerinden korumaya yardımcı olacağımız için çok heyecanlıyız” dedi.

4500 çocuk denemelere gönüllü oldu
Öte yandan Pfizer’ın yayınladığı yazılı açıklamada çocuklara yönelik corona virüsü aşı araştırmasının başında 6 aylıktan 12 yaşın altındaki 4500 çocuğun gönüllü olduğu belirtildi. ABD, Finlandiya, Polonya ve İspanya’da testlerin gerçekleştiği kayıtlara geçti. Fakat diğer fazlarda katılımcı sayısının 8300 çocuğa çıktığı da belirtildi.

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