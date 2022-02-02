BIST 2.015
DOLAR 13,38
EURO 15,08
ALTIN 772,47
HABER /  SPOR
ADV Kripto Balina İşlemlerinden Kazançlar!

Galatasaray'a şok! Yılın transfer bombası patladı Gedson Fernandes Beşiktaş'ta

Galatasaray'a şok! Yılın transfer bombası patladı Gedson Fernandes Beşiktaş'ta

GALATASARAY'ın tekrar geri almak için çabaladığı eski yıldızı Gedson Fernandes'i Beşiktaş kaptı. Fernandez'in kulübü Benfica ile anlaşmaya varan siyah-beyazlı kulüp, Portekiz ekibiyle 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Abone ol

Devre arası transfer döneminde henüz takıma takviye yapmayan ve önümüzdeki sezonun yapılanması için çalışan Beşiktaş, Gedson Fernandes’i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

6 milyon euroya anlaşma sağlandı
23 yaşındaki orta saha oyuncusu için kulübü Benfica ile görüşen siyah-beyazlılar, gelecek sezon için transferi bitirdi. Beşiktaş, Portekiz ekibiyle 6 milyon Euro karşılığında sıkıştı.

Yıllık 1.3 milyon euro alacak
Ayrıca Portekizli orta saha oyuncusunun da siyah-beyazlılardan yıllık 1.3 milyon Euro alacağı öğrenildi.

Sezon sonuna kadar Rizespor'a kiralanabilir

Beşiktaş'ın yabancı kontenjanı nedeniyle Gedson Fernandes'i sezon sonuna kadar Süper Lig'den bir takıma kiralayacağı belirtildi. Bu kulübün Çaykur Rizespor olduğu iddia edildi. Transferin sonuçlanması için resmi yazışmalar ve evraklar bekleniyor.

Beşiktaş kiralamadan Benfica sözleşmesini uzattı
Portekiz basınının önde gelen spor gazetelerinden Record da gelişmeyi doğruladı. Gazetenin haberinde, "Beşiktaş'a kiralık olarak transfer olmadan önce Benfica ile sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı" ifadeleri kullanıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Uğur Şahin müjdeyi verdi! 6 aylıktan itibaren çocuklara koronavirüs aşısı geliyor
Uğur Şahin müjdeyi verdi! 6 aylıktan itibaren çocuklara koronavirüs aşısı geliyor
İstanbul'da Çinli işadamına akıl almaz tuzak! Eşi 'kocamı soyuyorlar' diye isyan etti
İstanbul'da Çinli işadamına akıl almaz tuzak! Eşi 'kocamı soyuyorlar' diye isyan etti
Terastan düşen 15 yaşındaki Beydun öldü, yerde yatanın kızı olduğunu gören baba fenalık geçirdi
Terastan düşen 15 yaşındaki Beydun öldü, yerde yatanın kızı olduğunu gören baba fenalık geçirdi
İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu! Özel Harekat polisleri de katıldı
İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu! Özel Harekat polisleri de katıldı
Demokrat Manchin: Biden'ın sosyal harcama paketi öldü
Demokrat Manchin: Biden'ın sosyal harcama paketi öldü
İstanbul imsak vakti 2 şubat sahur kaçta Diyanet imsak saatleri
İstanbul imsak vakti 2 şubat sahur kaçta Diyanet imsak saatleri
Benzin ve motorine zam geldi! 2 Şubat tarihli yeni benzin ve motorin fiyatları
Benzin ve motorine zam geldi! 2 Şubat tarihli yeni benzin ve motorin fiyatları
Sahurda niyet ettikten sonra ezan okunmadan su içilir mi?
Sahurda niyet ettikten sonra ezan okunmadan su içilir mi?
Samsun'da bir kadın uzaklaştırmasının bittiği gün kocası tarafından öldürüldü
Samsun'da bir kadın uzaklaştırmasının bittiği gün kocası tarafından öldürüldü
Ahmet Davutoğlu'ndan oturma sırası polemiğine tepki!
Ahmet Davutoğlu'ndan oturma sırası polemiğine tepki!