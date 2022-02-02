Galatasaray'a şok! Yılın transfer bombası patladı Gedson Fernandes Beşiktaş'ta

GALATASARAY'ın tekrar geri almak için çabaladığı eski yıldızı Gedson Fernandes'i Beşiktaş kaptı. Fernandez'in kulübü Benfica ile anlaşmaya varan siyah-beyazlı kulüp, Portekiz ekibiyle 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

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Devre arası transfer döneminde henüz takıma takviye yapmayan ve önümüzdeki sezonun yapılanması için çalışan Beşiktaş, Gedson Fernandes’i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

6 milyon euroya anlaşma sağlandı

23 yaşındaki orta saha oyuncusu için kulübü Benfica ile görüşen siyah-beyazlılar, gelecek sezon için transferi bitirdi. Beşiktaş, Portekiz ekibiyle 6 milyon Euro karşılığında sıkıştı.

Yıllık 1.3 milyon euro alacak

Ayrıca Portekizli orta saha oyuncusunun da siyah-beyazlılardan yıllık 1.3 milyon Euro alacağı öğrenildi.

Sezon sonuna kadar Rizespor'a kiralanabilir Beşiktaş'ın yabancı kontenjanı nedeniyle Gedson Fernandes'i sezon sonuna kadar Süper Lig'den bir takıma kiralayacağı belirtildi. Bu kulübün Çaykur Rizespor olduğu iddia edildi. Transferin sonuçlanması için resmi yazışmalar ve evraklar bekleniyor.

Beşiktaş kiralamadan Benfica sözleşmesini uzattı

Portekiz basınının önde gelen spor gazetelerinden Record da gelişmeyi doğruladı. Gazetenin haberinde, "Beşiktaş'a kiralık olarak transfer olmadan önce Benfica ile sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı" ifadeleri kullanıldı.