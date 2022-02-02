BIST 2.015
DOLAR 13,41
EURO 15,11
ALTIN 774,82
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Kripto Balina İşlemlerinden Kazançlar!

ABD'nin kamu borcu ilk kez 30 trilyon doları aştı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD'nin kamu borcu ilk kez 30 trilyon doları aştı

ABD'nin kamu borcu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik harcamaların etkisiyle ilk kez 30 trilyon doların üzerine çıktı.

Abone ol

Hazine bakanlığının verilerine göre, ocak sonu itibarıyla ülkenin toplam kamu borcu 30 trilyon doları aştı.

ABD'nin kamu borcu, 2019'un sonundan bu yana yaklaşık 7 trilyon dolarlık artış gösterdi.

Ülke, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yapılan harcamalar sonucu söz konusu borç eşiğine tahmin edilenden daha erken ulaştı.

Kongre Bütçe Ofisi, Ocak 2020'de yayımladığı raporda, kamu borcunun 2025'in sonunda 30 trilyon dolara ulaşacağını öngörmüştü.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
TOKİ'den cazip konut ve işyeri projeleri! Taksit ödemeleri 604 TL'den başlıyor
Foto Galeri TOKİ'den cazip konut ve işyeri projeleri! Taksit ödemeleri 604 TL'den başlıyor Galeriye Gözat
ABD
ÖNCEKİ HABERLER
Evine çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü
Evine çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü
Galatasaray'a şok! Yılın transfer bombası patladı Gedson Fernandes Beşiktaş'ta
Galatasaray'a şok! Yılın transfer bombası patladı Gedson Fernandes Beşiktaş'ta
İstanbul'da Çinli işadamına akıl almaz tuzak! Eşi 'kocamı soyuyorlar' diye isyan etti
İstanbul'da Çinli işadamına akıl almaz tuzak! Eşi 'kocamı soyuyorlar' diye isyan etti
Valize koydukları cesedi yol kenarında yaktılar! Yangın ihbarına giden itfaiyecilerin kanı dondu
Valize koydukları cesedi yol kenarında yaktılar! Yangın ihbarına giden itfaiyecilerin kanı dondu
İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu! Özel Harekat polisleri de katıldı
İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu! Özel Harekat polisleri de katıldı
TSK'dan PKK terör örgütüne hava harekatı! Teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor
TSK'dan PKK terör örgütüne hava harekatı! Teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor
Demokrat Manchin: Biden'ın sosyal harcama paketi öldü
Demokrat Manchin: Biden'ın sosyal harcama paketi öldü
İstanbul imsak vakti 2 şubat sahur kaçta Diyanet imsak saatleri
İstanbul imsak vakti 2 şubat sahur kaçta Diyanet imsak saatleri
Benzin ve motorine zam geldi! 2 Şubat tarihli yeni benzin ve motorin fiyatları
Benzin ve motorine zam geldi! 2 Şubat tarihli yeni benzin ve motorin fiyatları
Sahurda niyet ettikten sonra ezan okunmadan su içilir mi?
Sahurda niyet ettikten sonra ezan okunmadan su içilir mi?