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Hepsinde aynı şikayet oldu! 63 kişi hastaneye kaldırıldı

Hepsinde aynı şikayet oldu! 63 kişi hastaneye kaldırıldı

 KONYA Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi'nde öğle yemeği yiyen 63 kişi, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri üzerine zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

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KTO Karatay Üniversitesi'nde, öğrenim gören ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kampındaki öğrenciler ile akademisyen ve çalışanların da aralarında olduğu 400'e yakın kişi, öğle yemeği yedi. Bulgur ve pirinç pilavları, salata ve ciğerin bulunduğu yemekleri yiyenlerden bazılarında mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti başladı. 63 kişi, zehirlendikleri şüphesiyle ambulans ve üniversitenin servis araçlarıyla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

'Numune alındı, inceleniyor'
Rektör Prof. Dr. Bayram Sade, yaptığı açıklamada, "Kendi öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz, kamp yapan öğrenciler ve personelimiz olmak üzere birçok kişi yemek yedi. Sağlık durumları iyi olduğu belirtildi. Halk Sağlığı da yemeklerden numune aldı. İncelemeler devam ediyor'' dedi.

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