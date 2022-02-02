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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayınlandı Kredi limitlerinde yeni karar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayınlandı Kredi limitlerinde yeni karar!

Kentsel dönüşümde devletin sağladığı kredi katkıları artırıldı. Son dakika haberine göre Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayınlandı. Kentsel dönüşüm için riskli yapılana verilen kredi desteği iki katına çıkarıldı.

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Riskli yapı olarak tespit edilen konut veya iş yerlerine verilecek olan faiz destekli kredilerde, kredi tutarları değişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre limitler artırıldı.

Kentsel dönüşümde devletin sağlayacağı desteğe esas parasal limitler artırıldı. Cumhurbaşkanlığının "6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

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