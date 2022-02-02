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Durum korkunç! Kovid-19 vaka sayısı 10 milyonu geçti

Durum korkunç! Kovid-19 vaka sayısı 10 milyonu geçti

ALMANYA’da Kovid-19 vaka sayısı 10 milyon 186 bin 644’e yükseldi. Yapılan açıklamaya göre bu rakamın "salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı" olduğu bildirildi.

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Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, Almanya'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 208 bin 498 artarak "salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı" kaydedildi.

Yeni vaka sayılarıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 10 milyon 186 bin 644’e çıktı.

Son haftalarda yeni vaka sayılarının rekor seviyelere ulaştığı Almanya’da 19 Ocak’ta 112 bin 323, 26 Ocak’ta 164 bin vaka tespit edildi. 27 Ocak’ta ise 203 bin 136 vaka kayıtlara geçerek "ilk kez günlük vaka sayısının 200 bini aştığı" görüldü.

Son 24 saatte Kovid-19'dan 196 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 118 bin 170'e yükseldi.

Ülkede haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 1227,5 olarak tespit edilirken, aktif vaka sayısı 2 milyon 278 bin 900 olarak kayıtlara geçti.

Aşılama kampanyasında 63 milyon kişiye birinci doz, 61,6 milyon kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı uygulandı. Hatırlatıcı doz uygulanan kişi sayısı 44,1 milyona yükseldi.

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