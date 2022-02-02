Ahmet Necdet Sezer Jurassic Park'ta ortaya çıktı Melih Altınok'tan olay yazı

Sabah yazarı Melih Altınok, uzun yıllar sonra Atatürkçü Düşünce Derneği'nin (ADD) etkinliğinde ortaya çıkan 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer için siyasi dinozor göndermesi yaparak "Ahmet Necdet Sezer Jurassic Park'ta ortaya çıktı" diye yazdı.

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10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) düzenlediği derneğin Kurucu Genel Başkanı "Prof. Dr. Muammer Aksoy'u Anma ve 2021 Yılı Yılın Atatürkçüsü Ödülleri Töreni"ne katılması tartışmaları beraberinde getirdi.

Uzun yıllar sonra kamuoyunun önüne çıkan Sezer ile ilgili Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok'tan dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

"Ahmet Necdet Sezer Jurassic Park'ta ortaya çıktı" başlıklı yazısında Altınok, çağın gerisinde kalmış mevcut durumu korumak isteyenler için söylenen dinazor tanımına gönderme yaptı.

Sezer'in katıldığı törende gazetecilik dalında Uğur Dündar'a "Tiyatroculukta" da Müjdat Gezen'in ödüle layık görüldüğünü yazan Altınok, Sezer döneminde yaşananlara yer verdi:

"Hafızalarımızda bir kez bile gülerken kaydı bulunmayan Sezer"

Basından okuduğumuz kadarıyla, Sezer de bu +70 etkinliğindeki girdisi çıktısı 30 saniye süren konuşmasında "önemli mesajlar kaydetmiş..."

"Atatürkçülük düşüncesinin iki temel nedeni var, hepimiz biliyoruz; akıl ve bilim. Bu iki ilkeden, hatta Atatürk demiştir, benim söylediklerimle bilim çelişirse bilimi yeğleyin. Akıl ve bilimden uzaklaşan toplumların ne durumlara düştüğünü hepimiz biliyoruz" demiş.

Hafızalarımızda bir kez bile gülerken kaydı bulunmayan Sezer'in görev başında olduğu o "gri" dönemi düşünüyorum da...

Elbette çoğunuz gibi aklıma, zamanın Başbakanı Ecevit'e Anayasa kitapçığı fırlatıp fırça atarak başlattığı ekonomik deprem geliyor... Gecelik faizlerin yüzde 7500'lere çıktığı o kâbus.

27 Nisan 2007 e-muhtırasına verdiği desteği unutmak mümkün mü?

Sonra halkın temsilcisi olan iktidarın her icraatını Çankaya'da son güne kadar bekleterek ülkeye, gelişmeye, geleceğimize nasıl "inat" ettiğini...

Hepsinden beteri... Türkiye demokrasi tarihindeki utanç sayfalarından biri olan 27 Nisan 2007 e-muhtırasına verdiği desteği unutmak mümkün mü?

ADD'nin "ordu göreve" pankartları açılan Cumhuriyet Mitingleri'yle açıkça darbe çağrısı yaptığı, Hrant'ın katledildiği, Sabih Kanadoğlu'nun (83) jakobenizm tarihine geçen 367 garabetini ortaya attığı günlerdi...

Başımızdaki Sezer de cumhurun tarafında olması gerekirken, tarafsızlık ayağına "Atatürk'le aldatan bu faşist darbeci güruhun" yakmaya çalıştığı ateşe benzin döküyordu.

Evet, kendisi yönetimde söz sahibi olduğu yakın geçmişiyle, Atatürk'ün dediği gibi, akıl ve mantık sükût edince neler yaşanacağının "en canlı" kanıtı.

Neyse ki devirleri geçti."