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Otomotiv pazarı yılın ilk ayında azaldı

Otomotiv pazarı yılın ilk ayında azaldı

ODD verilerine göre Ocak ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,8 oranında azaldı.

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Ocak ayının ortasında sıfır araçlar için ÖTV matrah limitleri değiştirilmiş ve otomobil fiyatlarında modele göre belli düzeyde indirimler yaşanmıştı.
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak ayında bir önceki yılın
Ocak ayına göre yüzde 12,8 azalarak 38 bin 131 adet olarak gerçekleşti.

ODD verilerine göre otomobil satışları, 2022 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,9 oranında azalarak 29 bin 20 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 8,9 artarak 9 bin 111 adede ulaştı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlarına göre yüzde 18,8 arttı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 21 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 12,4 arttı.

Ocak ayında ÖTV düzenlemesi gelmişti
Otomobil alımında uygulanacak matrah limitlerinin değiştirilmesine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de Ocak ayı ortasında yayımlanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, motor 1600 santimetre küp (cm3) geçmeyenler için yüzde 45, 50, 80 şeklinde üç farklı dilimde uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarına ara kademeler eklenmişti.

Düzenlemeye göre ÖTV matrahı 120 bin lirayı aşmayan otomobiller yüzde 45'lik vergi oranı diliminde yer alacak. 120 bin lirayı aşıp 150 bin liraya kadar olanlar yüzde 50'lik vergi diliminde değerlendiriliyor.

ÖTV matrahı 150 bin lira ile 175 bin lira arasında olan araçlar için ise oran yüzde 60 olarak belirlendi. 175 bin lira ile 200 bin aralığında olan araçlar da yüzde 70 vergi oranı içinde yer alıyor.

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