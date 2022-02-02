Regaip Kandili ne zaman 2022 Regaip ne demek kısaca önemi

Müslüman aleminin heyecanla beklediği affı bol 3 aylar bugün başladı. 11 ayın sultanı Ramazan'ın habercisi olan 3 aylar Recep ayı başladı. Recep ayında içinde olan ilk kandil Regaib Kandili 3 Şubat perşembe günü idrak edilecek. Peki arınma temizlenme anlamına gelen Regaib Kandili nedir, nasıl ibadet edilir?

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3 Şubat Perşembe günü 2022 yılının ilk kandili olan Regaip Kandili idrak edilecek. Regaib Kandili gecesi ihsanı bol bir gece olduğu için dualar ve namazlarla geçirilmeli. Peki Regaib kandilinde okunacak dualar hangileri , regaip kandili namazı kaç rekat ve ne zaman nasıl niyet edilerek kılınır? Regaip Kandili ibadetleri hakkında bilmeniz gereken tüm bilgileri derledik. Önce Regaip Kandili'nde peygamberimizin okuduğu duayı sizlere verelim. Peygamberimizin Regaip kandili duası şöyle; "Allah'ım, recep ve şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi ramazan ayına kavuştur".

Regaip Kandili namazı kaç rekat saat kaçta nasıl kılınır: Regaip Kandili gecesinde tespih ve hacet namazı kılabileceğiniz gibi kaza namazı da kılabilirsiniz. Regaip namazı akşamla yatsı arasında kılınır. Yani saat 20.00 ile 21.15 arasında regaip kandili namazını kılabilirsiniz. Regaip Kandili'nde hacet namazı 12 rekat olarak kılabilirsiniz. Regaip Kandili Hacet namazını Kadir Suresi ile olduğu gibi Ayetel Kürsi ile de kılabilirsiniz.

Regaip Kandili namazı nasıl niyet edilir : Regaip kandilinde kılınan Hacet Namazı, iki, dört ya da on iki rekat şeklinde kılınabilir. Kandil namazına ise şöyle niyet edilir; Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerîfin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili habîbin, başimızın tâcı Resûl-i Zîşân Efendimiz Sallallahu Aleyhi Wesellem'in hürmetine ve bu geceki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Allâhü Ekber“.

Regaip Kandili namazı kılınışı nasıl : Regaip kandili Hacet namazında ilk rekâtta Fatiha ’dan sonra üç defa Âyetel-Kürsî veya Kadir Suresi okunur. 4'er rekat halinde hacet namazını niyet ederek şu şekilde kılıyorsunuz: Hacet namazı 1. rekatta: Subhaneke + Fatiha + 3 Âyetel Kürsî Hacet namazı 2. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas. Hacet namazı 2. Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü +salli +barik Hacet namazı 3. Rekâtta: Subhaneke + Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas. Hacet namazı 4. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas. Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü + Allahümme salli + Allahümme bârik +Rabbenâ duaları okunur.

Regaip Kandili tespih namazı nasıl kılınır : Regaip Kandilinde günahların affına vesile olan tesbih namazı 4 rekat olarak kılınır. Bu namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir. "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym". Regaip Kandili Tesbih namazında her rekatte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.

"Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır. Yukarıdaki tesbih: -"Sübhâneke..."'den sonra 15 kere, -Zamm-ı sureden sonra 10 kere, -Rükûda 10 kere, -Rükûdan doğrulunca 10 kere, -Secdede 10 kere, -Secdeden doğrulunca 10 kere, -İkinci secde de 10 kere, okunur. Böylece birinci rekat kılınmış olur. İkinci rekata kalkılınca Fâtiha-i şerîfeden önce yine 15 kere, diğer yerlerde de, tarif edildiği gibi 10'ar kere okunarak 4 rek'at tamamlanır. İkinci rekatte oturulduğunda, "Et-tehiyyâtü..." den sonra, "Allâhümme salli..." ve "Allâhümme bârik...", üçüncü rekat için ayağa kalkıldığında da "Sübhâneke..." okunacaktır.

Regaip Kandili zikirleri hangi tesbihler çekilir : Regaib Kandili gecesinin ihyâsı, yatsı namazıyla sabah namazını camide cemaatle kılmakla olur. İnsan sabahlara kadar, akşamlara kadar ibadet etmiş gibi sevab kazanır. Bir başka ihyâ şekli zikirdir. Regaib Kandilinde "Lâ ilâe illallah", "Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed", "Estağfirullah", "Sübhànallah", "Elhamdülillâh", "Allahu ekber", "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm", "Allah" zikirlerini çekmek büyük sevaptır.

Kur'an okumak: Allah dostları Regaip gecesinde çokça Kur'ân-ı Kerîm okunmasını tavsiye buyurmuşlardır.

İbni Mes’ûd radıyallahu anh‘den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Kim Kur’ân-ı Kerîm’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir.” (Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’ân 16)

İbni Abbâs radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Kalbinde Kur’an’dan bir miktar bulunmayan kimse harap ev gibidir.” (Tirmizî, Fazâilü’l-Kur’ân 18)

Tevbe istiğfar etmek: Allah Teâla şirke düşmeyenlerin büyük günahlarını affedeceğini bu gecede müjdelemiştir. (bk. Müslim, Îman, 279)

Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-: Efendimiz: “Ben, günde yüz kere istiğfâr ederim...” (Müslim, Zikir, 42) buyurmuşlardır.

Salavat getirmek:

Resûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimize salavat getirmeyi Allah Teâla emretmiştir. Ayrıca hadis-i şeriflerde salavat getirenin bütün sıkıntılarının gideririleceği bildirilmiştir.