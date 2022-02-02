BIST 2.030
DOLAR 13,41
EURO 15,13
ALTIN 774,99
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Kripto Balina İşlemlerinden Kazançlar!

Soğuk hava hamsiye yaradı! Bakın kilosu ne kadara düştü

Soğuk hava hamsiye yaradı! Bakın kilosu ne kadara düştü

Önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, geçen hafta kilogramı 30 lira olan hamsi 25 liradan satılıyor.

Abone ol

Bölgede deniz suyunun soğumasıyla daha da lezzetlenen hamsi, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Geçen hafta kilogramı 30 liradan satılan hamsi, Doğu Karadeniz'de bol miktarda avlanması nedeniyle Düzce'deki tezgahlarda 25 liraya kadar geriledi.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, balıkçılığın hava şartlarına bağlı bir sektör olduğunu söyledi.

Hamsinin sezon olarak en lezzetli dönemini geçirdiğini anlatan Karakaş, "Her balığın lezzetli olduğu dönem vardır. Hamsi de şimdi en lezzetli dönemini yaşıyor. Şu anda Batı Karadeniz'de az miktarda avlansa da tezgahlarda yerini alıyor ve vatandaşımız taze balık yiyor." dedi.

Tezgahlarda mezgit ve istavrit kilogramı 25, barbun ise 60 liradan satılıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Zonguldak'ta vahşet! Eve alkollü gelen koca çıkan tartışmada eşini çekiçle öldürdü
Zonguldak'ta vahşet! Eve alkollü gelen koca çıkan tartışmada eşini çekiçle öldürdü
Korona testi pozitif çıktı ağrıları geçmeyince sağlık taramasında gerçeği öğrendi
Korona testi pozitif çıktı ağrıları geçmeyince sağlık taramasında gerçeği öğrendi
Ahmet Necdet Sezer Jurassic Park'ta ortaya çıktı Melih Altınok'tan olay yazı
Ahmet Necdet Sezer Jurassic Park'ta ortaya çıktı Melih Altınok'tan olay yazı
Musilaj tehlikesi bu yıl da kapıda! Bursa'da derelere zehir akıyor: Dumanlar yükseliyor
Musilaj tehlikesi bu yıl da kapıda! Bursa'da derelere zehir akıyor: Dumanlar yükseliyor
Şivlilik Konya. Belediye başvuru formu Şivlilik çekiliş sonuçları ne zaman?
Şivlilik Konya. Belediye başvuru formu Şivlilik çekiliş sonuçları ne zaman?
Bakan Mustafa Varank Türkiye'nin teknoloji yarışındaki yerini ve yol haritasını anlattı
Bakan Mustafa Varank Türkiye'nin teknoloji yarışındaki yerini ve yol haritasını anlattı
İlber Ortaylı'dan tepki: Andımız'ı kaldırdınız 10 yaşındaki çocuğa siyaset konuşturuyorsunuz
İlber Ortaylı'dan tepki: Andımız'ı kaldırdınız 10 yaşındaki çocuğa siyaset konuşturuyorsunuz
Rusya duyurdu! 2 ay süreliğine durduruldu
Rusya duyurdu! 2 ay süreliğine durduruldu
Altın bitiyor kriz kapıda! Uzman isim Mehmet Ali Yıldırımtürk açıkladı altının yerine ne gelecek?
Altın bitiyor kriz kapıda! Uzman isim Mehmet Ali Yıldırımtürk açıkladı altının yerine ne gelecek?
Beyaz Saray'daki toplantının notları basına sızdı Afganistan'daki kaosun nedeni ortaya çıktı
Beyaz Saray'daki toplantının notları basına sızdı Afganistan'daki kaosun nedeni ortaya çıktı