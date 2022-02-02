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Hulusi Akar'dan ilk açıklama: Arananlar listesindeki her renkten terörist etkisiz!

Hulusi Akar'dan ilk açıklama: Arananlar listesindeki her renkten terörist etkisiz!

Hulusi Akar'dan operasyona ilişkin son dakika açıklaması geldi. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün gece icra edilen ve terör inlerinin yerle bir edildiği Kış Kartalı Harekâtı’nı Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Merkezinden sevk ve idare etti.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi “Kış Kartalı Harekatı” için Hava Harekat Komuta Merkezi'ndeydi. Milli Savunma Bakanı Akar basına açıklama yaparak operasyonu duyurdu:

-Kış Kartalı Harekatı ile teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı. Sözde karargahları hedef alındı, sadece teröristlere ait yapılar hedef alındı.

-Teröristler bir kez daha Türk Silahlı Kuvvetleri'nin nefesini enselerinde hissettiler. Bunlar ortamdaki çöküşü görüyorlar farkındalar baştakiler bunu anladılar. Temennimiz alttakilerin de bunu görüp adalete teslim olmaları. Yaz kış demeden faaliyetleri devam ettireceğiz.

-İlk belirlemelere göre çok sayıda her renkten etkisiz hale getirildi. Arananlar listesindeki çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Kesin sonuçları da yakında alacağız.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün gece icra edilen ve terör inlerinin yerle bir edildiği Kış Kartalı Harekâtı’nı Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Merkezinden sevk ve idare etti.

hulusi akar

Akar,  terör hedeflerini başarıyla imha eden personele hitap ederek “Sizlerle gurur duyuyor, sizleri kutluyoruz.” dedi.

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