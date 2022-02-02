Benzin ve motorine 2 Şubat 2022 itibariyle zam geldi! Yeni benzin ve motorin fiyatları

EPGİS'den yapılan son dakika açıklamasında benzinin litre fiyatına 39 kuruş, motorinin litre fiyatına da 32 kuruş zam yapıldı. Yeni tarife 2 Şubat tarihinden itibaren geçerli olacak.

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Akaryakıt ürünlerine yeni fiyat güncellemesi yapıldığı bilgisini paylaşan Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), 2 Şubat tarihi itibariyle benzinin litresine 39 kuruş, motorinin litresine de 32 kuruş zam yapıldığını açıkladı.

EPGİS tarafından yapılan son dakika açıklamasında yeni zamların pompa satış fiyatlarına da yansıyacağı bildirildi.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin ne kadar oldu?

Yapılan son zam ile birlikte İstanbul’da benzinin litresi 14,05 liradan 14,44 liraya yükselirken Ankara'da 14,14 liradan 14,53 liraya, İzmir’de ise 14,15 liradan 14,54 liraya çıkarıldı.



Motorinin litre fiyatı ise İstanbul’da 14,32 liradan 14,64 liraya yükseldi. Motorin Ankara'da 14,39 liradan 14.71 liraya çıktı ve İzmir, fiyatlarını 14,38 liradan 14,70 liraya güncelledi.