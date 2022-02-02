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Kabinede 3-4 bakan gidici Bekir Pakdemirli'nin yerine düşünülen isim kulislerde konuşuluyor

Kabinede 3-4 bakan gidici Bekir Pakdemirli'nin yerine düşünülen isim kulislerde konuşuluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabinede değişiklik sinyaliyle AK Parti kulislerini hareketlendirdi. Kabinede Bekir Bozdağ değişikliğinin ardından Bekir Pakdemirli'nin yerine de Mehdi Eker'in getirilebileceği konuşuluyor.

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Adalet Bakanlığı'ndaki değişikliğin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Gerekirse kabinede yeni değişiklikler yapabiliriz" diyerek revizyon mesajı vermesi siyasi kulisleri hareketlendirdi.

Mehdi Eker kabineye geri dönüyor iddiası
BBC Türkçe'nin aktardığına göre AK Parti'de bakanlık yapan bir eski bakan daha geri dönüyor. Ayşe Sayın imzalı haberde AK Parti kulislerinde 3-4 bakanın değişeceği beklentisi dile getirilirken, "görevden alınacak bakanlar" listesinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ilk sırada sayılıyor.

Erdoğan'ın son dönemde yaptığı kabine değişikliklerinde, parlamentodan isimleri kabineye taşıması nedeniyle Pakdemirli'nin yerine daha önce Tarım Bakanlığı yapan Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker'in getirilebileceği yorumu yapılıyor.

AK Parti kulislerinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun adı da değişecek bakanlar arasında sayılıyor.

Seçim kabinesi mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinenin yaklaşık yarısını değiştirdiğine dikkat çekilirken bundan sonraki süreçte yapılacak değişikliklerle beraber "seçim kabinesi"ni de oluşturmuş olacağı vurgulanıyor.

2018 seçimlerinden sonra oluşturduğu kabinesinde teknokrat isimlere ağırlık veren Erdoğan'ın, parti içinden de gelen "teknokrat bakanların Meclis ve halktan kopuk olduğu" eleştirilerini dikkate alarak, kabinede siyasi deneyimi olan isimlerin ağırlığını artıracağına işaret ediliyor.

Erdoğan'ın yerel seçimler öncesinde "metal yorgunluğu" gerekçesiyle seçilmiş belediye başkanlarına görevden el çektirdiğine dikkat çekilerek kabine de "yorgun, etkisiz veya "uyumsuz" görülen isimlerin değiştirileceği ifade ediliyor.

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