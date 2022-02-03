Enflasyon altın ve doları yükseltti İslam Memiş altın ve dolar için bekleyin diyor

Enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte altın ve dolar kuru yeniden hareketlendi. Enflasyon beklentinin çok üstünde geldi ve yıllık bazda yüzde 50'yi aştı. 3 Şubat 2022 saat 10.00 itibariyle gram altın 790 lirayı gördü, çeyrek altın 1.294,00, cumhuriyet altını 5.304,00, yarım altın 2.591,00 liradan alıcı buluyor. Piyasa Uzmanı İslam Memiş 'alım fırsatı' için yatırımcıyı uyardı ve şunları söyledi: