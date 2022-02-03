Enflasyon altın ve doları yükseltti İslam Memiş altın ve dolar için bekleyin diyor
Ocak 2022 enflasyon rakamları ile altın ve dolar fiyatları yükselişe geçti. Saat 10.00 itibariyle gram altın 790 lirayı görürken dolar kuru 13.60'a vurdu. Dolar ve altın uzmanı İslam Memiş altın ve dolar alacakları uyardı.
Enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte altın ve dolar kuru yeniden hareketlendi. Enflasyon beklentinin çok üstünde geldi ve yıllık bazda yüzde 50'yi aştı. 3 Şubat 2022 saat 10.00 itibariyle gram altın 790 lirayı gördü, çeyrek altın 1.294,00, cumhuriyet altını 5.304,00, yarım altın 2.591,00 liradan alıcı buluyor. Piyasa Uzmanı İslam Memiş 'alım fırsatı' için yatırımcıyı uyardı ve şunları söyledi:
-Gram altın TL fiyatı 773 lira 770-780 lira aralığında dengelenmeye çalışıyor. Gram altın TL fiyatında yükselişlerin kalıcı olduğunu tahmin etmiyorum. Gram altın TL fiyatında dolar kurunu takip etmeye devam ediyoruz.
-Şubat ayı ile alakalı hem döviz hem gram altın tarafında yüze 25 alım için beklemeye devam eden kişiyim.
-Merkez Bankası'nın faizlerde değişikliğe gitmeyeceğini tahmin ediyorum. Karşınızda gerileyen gram altın olabilir diye düşünüyorum. Gerileme neye işaret ediyordu. Yüzde 75'ini aldık yüzde 25'nin beklemeye devam ediyoruz. 750 destek seviyesini önemsiyorum.