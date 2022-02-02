Ahmet Davutoğlu Teke Tek'te bomba açıklamalar yaptı: Oturma sırası polemiği

Teke Tek programının konuğu olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, muhalefet liderlerinin oturma sırasıyla ilgili polemiklerine tepki gösterdi.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Habertürk ekranlarında Fatih Altaylı'nın sunumuyla ekrana gelen Teke Tek programının konuğu oldu. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Davutoğlu, partiler arası görüş ayrılıklarının, saygıyı yok etmemesi gerektiğine değinerek, "Kimin nereye oturacağı önemli değil." dedi.

"Kimin nereye oturacağı önemli değil"

Farklılıklarımızla var olduğumuza değinen Davutoğlu, "Görüş farklılıklarımızı muhafaza edeceğiz. Tabii ki CHP ile bizim aramızda bizimle CHP arasında görüş farklılıkları olacak. Tabii ki İYİ Parti ile bizim aramızda görüş farklılıklar olacak. Kürt meselesi, ekonomiyi, liberalizmi tabii ki konuşacağız. Bu süreç çok iyi başladı. Biz bu farklılıklarla birbirimize saygı duyarak varız. Kimin nereye oturacağı hiç önemli değil." diye konuştu.

"Bu ülke zarar görmesin diye ben başbakanlığı bıraktım"

Ülke menfaati için hareket ettiğini söyleyen Davutoğlu, "Bu ülkenin menfaatine olacaksa ben en arka sırada, en kenarda oturmaya razıyım. Bu ülke zarar görmesin diye Başbakanlığı bırakmışım ben. Müsamere oynamıyoruz biz." dedi.