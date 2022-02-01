George Soros'un hedefinde bu kez Çin var! Rejim değişikliği çağrısı yaptı

Milyarder George Soros, yaptığı konuşmada, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i hedef alarak görevden ayrılmasını umduğunu ifade etti.

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Açık Toplum Vakıflarının kurucusu George Soros, Çin'deki yönetim biçimi hakkında açıklama yaptı. Soros, açıklamasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i hedef aldı. Şi'nin 'birçok düşmanı' olduğunu belirten Soros, halk içinde Çin liderine kimsenin karşı çıkamadığını ancak Çin Komünist Partisinde çekişme olduğunu öne sürdü. 91 yaşındaki milyarder, "Şi Cinping'in yerini içeride daha az baskıcı ve dışarıda daha barışçıl birisinin alması umuluyor" ifadelerini kullandı.

"Çin dünyaya tehdit"

Konuşmasının diğer bölümünde Soros, Çin'i 'açık toplumların karşı karşıya olduğu en büyük tehdit' olarak nitelendirdi. İddialarını sürdüren Soros, Çin'in '1936 yılının Almanya'sı gibi' yaklaşmakta olan Pekin Kış Olimpiyatları'nın görkemini 'sıkı kontrol sistemi için bir propaganda zaferi elde etmek için kullanmaya' çalışacağını öne sürdü.

"Şİ gerçekten komünizme inanıyor"

George Soros, serbest piyasa reformlarını başlatan eski Çin lideri Deng Xiaoping'in aksine Şi'nin 'gerçekten komünizme inandığını' söyledi ve 'Mao Zedong ve Vladimir Lenin'in onun idolleri olduğu' konusunda uyardı.