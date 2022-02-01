BIST 2.015
DOLAR 13,38
EURO 15,05
ALTIN 776,14
HABER /  DÜNYA
ADV Ebebek Geleneksel Şubat Kampanyasını Kaçırmayın
ADV Kripto Balina İşlemlerinden Kazançlar!

George Soros'un hedefinde bu kez Çin var! Rejim değişikliği çağrısı yaptı

George Soros'un hedefinde bu kez Çin var! Rejim değişikliği çağrısı yaptı

Milyarder George Soros, yaptığı konuşmada, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i hedef alarak görevden ayrılmasını umduğunu ifade etti.

Abone ol

Açık Toplum Vakıflarının kurucusu George Soros, Çin'deki yönetim biçimi hakkında açıklama yaptı. Soros, açıklamasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i hedef aldı. Şi'nin 'birçok düşmanı' olduğunu belirten Soros, halk içinde Çin liderine kimsenin karşı çıkamadığını ancak Çin Komünist Partisinde çekişme olduğunu öne sürdü. 91 yaşındaki milyarder, "Şi Cinping'in yerini içeride daha az baskıcı ve dışarıda daha barışçıl birisinin alması umuluyor" ifadelerini kullandı.

"Çin dünyaya tehdit"
Konuşmasının diğer bölümünde Soros, Çin'i 'açık toplumların karşı karşıya olduğu en büyük tehdit' olarak nitelendirdi. İddialarını sürdüren Soros, Çin'in '1936 yılının Almanya'sı gibi' yaklaşmakta olan Pekin Kış Olimpiyatları'nın görkemini 'sıkı kontrol sistemi için bir propaganda zaferi elde etmek için kullanmaya' çalışacağını öne sürdü.

"Şİ gerçekten komünizme inanıyor"
George Soros, serbest piyasa reformlarını başlatan eski Çin lideri Deng Xiaoping'in aksine Şi'nin 'gerçekten komünizme inandığını' söyledi ve 'Mao Zedong ve Vladimir Lenin'in onun idolleri olduğu' konusunda uyardı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bafetimbi Gomis İstanbul'a iner inmez iddialı konuştu
Bafetimbi Gomis İstanbul'a iner inmez iddialı konuştu
ABD'den Rusya'ya rest: Derhal askerlerinizi çekin!
ABD'den Rusya'ya rest: Derhal askerlerinizi çekin!
Ümit Özdağ ve Cem Yılmaz buluştu
Ümit Özdağ ve Cem Yılmaz buluştu
Koronavirüs pandemisinde bir ilk! Avusturya zorunlu aşılamaya geçti
Koronavirüs pandemisinde bir ilk! Avusturya zorunlu aşılamaya geçti
CHP'li Seyhan Belediye Başkanı'ndan işçiye şaka gibi nasihat: Çocuk yapmayın
CHP'li Seyhan Belediye Başkanı'ndan işçiye şaka gibi nasihat: Çocuk yapmayın
İsviçre'de bir adam erken emekli olabilmek için cinsiyet değiştirdi
İsviçre'de bir adam erken emekli olabilmek için cinsiyet değiştirdi
Ankara kulislerinde gündeme oturan iddia Kemal Kılıçdaroğlu o şirketlerden biriyle görüştü
Ankara kulislerinde gündeme oturan iddia Kemal Kılıçdaroğlu o şirketlerden biriyle görüştü
Türkiye'nin savaş gemisinde sürpriz gelişme! Tasarım değişikliğine gidiliyor
Türkiye'nin savaş gemisinde sürpriz gelişme! Tasarım değişikliğine gidiliyor
Böylesi ilk kez görüldü! Bursa'da insan yüzlü örümceği görenler inanamadı: Sabah kalktığımda...
Böylesi ilk kez görüldü! Bursa'da insan yüzlü örümceği görenler inanamadı: Sabah kalktığımda...
Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı'na silahlı saldırıda flaş gelişme
Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı'na silahlı saldırıda flaş gelişme