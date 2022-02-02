Galatasaray'ın yeni transferi Bafetimbi Gomis İstanbul'a iner inmez iddialı konuştu

Galatasaray'ın 1,5 yıllığına kadrosuna kattığı Bafetimbi Gomis, İstanbul'a geldi.

Abone ol

Kötü bir sezon geçiren Galatasaray , Al Hilal ile yollarını ayıran eski golcüsü Bafetimbi Gomis'i yeniden kadrosuna kattı.

Fransız golcü, sarı-kırmızılı kulüple sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. Galatasaray bu transfer için bonservis bedeli ödemeyecek.

"Galatasaray benim ailem"

Kulübün kanalına da bir açıklama yapan Gomis, "Galatasaray benim ailem. Buraya döndüğüm için çok mutluyum. Galatasaray Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük kulübü... Taraftarları ve Galatasaray'ı çok özledim. Taraftarlardan çok fazla mesaj aldım.

"Seneye şampiyon olacağız"

Umarım bu hikayeyi güzel bitiririz. Galatasaray'a geri döneceğim demiştim. Bugün benim için çok özel bir gün. Galatasaray için oynamak çok özel bir duygu. Bu forma için oynamayı hak etmelisiniz.

Öncelikle maçları kazanmamız önemli. Galatasaray'a geri döndüğüm için çok mutluyum. Öncelikli hedefimin Galatasaray'ın 6 aylık süreçte başarıya ulaşması. İstediğimiz yerde değiliz ama inşallah seneye şampiyon olacağız. İnşallah daha iyi olacağız ve birçok kupa kazanacağız." ifadelerini kullandı.