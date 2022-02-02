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Şivlilik Konya geleneği nedir Konya Belediyesi başvuru formu 2022

Şivlilik Konya geleneği nedir Konya Belediyesi başvuru formu 2022

Üç ayların gelişi Konya’da şivlilik ile kutlanıyor. Konya şivlilik kutusu başvuruları 1 Şubat 2022 Salı günü saat 20.00 alınmaya başlanacak. 1 Ocak 2012- 31 Aralık 2017 (5-10 yaş arası) doğumluların başvuruları kabul edilecek. Peki şivlilik nedir, ne zaman kutlanır?

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Üç ayların gelişi Konya’da şivlilik ile kutlanıyor. Yüzyıllardır süregelen şivlilik geleneği, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından da destekleniyor. Bu geleneğin sürdürülmesini önemli bir katkısı olan Konya Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu sene de hediyelerini hazırladı. Yapılan duyuruya göre, bu yıl 100 bin çocuğun yüzü şivlilik kutusu ile gülecek. Peki, şivlilik kutusu başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak?

Yapılan açıklamaya göre, Konya şivlilik kutusu başvuruları 1 Şubat 2022 Salı günü saat 20.00 alınmaya başlanacak. 1 Ocak 2012- 31 Aralık 2017 (5-10 yaş arası) doğumluların başvuruları kabul edilecek. Başvurular https://sivlilik.konya.bel.tr/ adresinden kabul edilecek.

Şivlilik’ kelimesinin kökeni tam olarak bilinmese de en güçlü tahmin, yöresel dilde “şivlilik”in, “kandil” anlamına geldiği yönündedir.

Şivlilik, Anadolu’muzda sadece Konya’da kutlanır. Hicri takvime göre üç ayların başlangıcı olan recep ayının ilk perşembe gecesi ve Regaip Kandili sabahı yapılan bu kutlamalara “ilk namaz” adı da verilir. Bu yıl şivlilik, 2 Şubat Çarşamba günü fener alayı ile başlayacak. 3 Şubat Perşembe günü de çocuklar şivliliklerini toplayacak.

Regaib kandilinin sabahında, ellerine poşetlerini alan çocuklar, mahalle mahalle, ev ev dolaşarak kapıyı açanlara “kandiliniz mübarek olsun” sözleriyle birlikte “şivlilik” diye seslenirler.

Şivlilik geleneği ile çocuklara değerli oldukları hatırlatılır ve çocuklar bunu bir ömür unutmazlar. Fener alayı akşamı doyasıya eğlenir çocuklar.

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