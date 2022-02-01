'3 Şubat'ta dolar fırlayacak' iddiası! İslam Memiş'ten 3 Şubat uyarısı geldi dolar 12.20'yi görecek

Doların çökeceğini saatler öncesinden bilen altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten 3 Şubat uyarısı geldi. Enflasyon yüksek çıkınca dolar aniden yükselecek mi?.. Dolar almalı mı satmalı mı?..

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3 Şubat'ta ne olacak?.. Dolarla ilgili senaryolar havada uçuşuyor... Yüksek gelecek enflasyon rakamları sonrası doların fırlayacağı iddia edilip, düşük kurdan dolar alın çağrıları yapılıyor... Doların çökeceğini saatler öncesinden bilen altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten 3 Şubat senaryoları için küçük yatırımcıya uyarı geldi.

3 Şubat'ta dolar fırlamayacak...

Kişisel Twitter hesabından bir paylaşım yapan İslam Memiş, "3 Şubat ile ilgili gaz vermeye çalışanlara bu ay da gülebilirsiniz. 3 Şubat’ta enflasyon rakamı yine yüksek gelebilir. Ancak kur atağı olmayacak. Duygularınız ile oynatmayın. Tavrınız net olmalı…" uyarısı yaptı.

Dolarda 13.30 lira seviyesi kırılırsa...

Ocak ayında dolar ve altın piyasalarının sakin bir dönem geçirdiğini belirten İslam Memiş, dolar için 13.30 lira seviyesinin güçlü destek seviyesi olduğunun altını çizdi. Doların 13.30 liranın altında kapanışlar gerçekleştirmesi durumunda olacaklar için de Memiş şunları söyledi:

Şubat'ta dolar 12,20 lirayı görebilir

"Şubat ayında doların 13 liranın altına sarkması muhtemel bir sonuç olacaktır. Şubat ayında enflasyonun yüksek gelebilir ancak bu dövizde bir yükseliş getirmeyecek. Doların 13 liranın altına sarkması durumunda önce 22.60 sonra 12.20 lira seviyelerinden tekrar bahsedebiliriz."

Gram altında 720 lira seviyeleri beklenmeli

"Dolardaki geri çekilme ile birlikte altının gram fiyatında da düşüş bekliyorum. Dolardaki düşüşle birlikte gram altında 750-720 lira seviyeleri görülebilir..."

10 liradan gram gümüş alınmaz!

"Gümüşün gram fiyatında 10 lira üzerinde kesinlikle alım tavsiye etmiyorum. 9.50 ve 9 lira seviyeleri bana daha makul bir fiyatlama geliyor..."

Şubat ayı bira daha rahat geçecek

"Bugünkü ekonomik koşullarda Şubat ayının biraz daha rahat geçmesini bekliyorum" diyen İslam Memiş, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış ülke ziyaretleri ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in ve İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ziyaretleri nedeniyle dış politikada önemli gelişmeler yaşanacak. Bu da altın ve dolarda geri çekilmeyi getirecek" dedi.

Ekonomi yönetiminde yeni görevden almalar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Değişen şartlara ve ihtiyaçlara göre Kabinedeki revizyon da doğaldır, her görev gibi kabinedeki değişimler de bir bayrak yarışıdır" sözlerini alıntılayan İslam Memiş bürokraside daha hızlı görev değişimleri yaşanacağını yazdı. Memiş, "Kurum ve kuruluşlar daha hızlı olur" dedi.