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SGK'dan doktora gideceklere uyarı! Hemen güncelleyin

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
SGK'dan doktora gideceklere uyarı! Hemen güncelleyin

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan sağlık hizmetleri için vatandaşlara flaş uyarı... SGK hizmetlerinden faydalanabilmek için adres bilgilerine güncelleme gerekiyor.

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vatandaşlara sağlık hizmetlerine erişimde herhangi bir sıkıntı yaşamamaları ve daha iyi hizmet alabilmeleri için adres bilgilerini ekleme uyarısında bulundu.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre, kişilerin SGK'nin hizmetlerinden yararlanabilmesi için Türkiye'de ikamet zorunluluğu bulunduğu anımsatıldı.

Genel Sağlık Sigortası'na ait hak sahipliği işlemlerinin, Türkiye'de ikamet edildiğine dair Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Kayıt Sisteminde (AKS) yer alan bilgileri esas alınarak yapıldığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Genel Sağlık Sigortalısı sayılanların sağlık aktivasyon işlemlerinin sistemsel düzenlemeleri, elektronik ortamdaki AKS adres bilgileri kontrol edildikten sonra yapılacağından kişilerin adres bilgilerini güncellemesi gerekiyor. Sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyenler, adres kaydı güncelleme işlemlerini e-Devlet üzerinden veya en yakın nüfus müdürlüklerinden yaptırabiliyor. Adres bilgilerini güncellemeyen vatandaşlar SGK'nin sunmuş olduğu sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak."

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