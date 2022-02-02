Cumhurbaşkanı Erdoğan vekillerle toplantı sonrası AK Parti'den açıklama: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya geldi. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vekillerle yaptığı toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Gündemde Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretinden Ermenistan ziyaretine kadar pek çok konu yer aldı. CHP'li vekillerin Sedef Kabaş ziyaretini eleştiren Çelik "Allah kimseyi bu duruma düşürmesin" dedi. Çelik'in konuşmasından satır başları:

-Dün gece Kış Kartal'ı harekatıyla terör örgütlerinin yapılarını darmadağın ettik. Bugün de yeni operasyonumuz başladı. Demokrasimizi tehdit eden, vatandaşlarımızın hayatına kast eden terörle mücadele devam edecektir. Sınır ötesi operasyonlar olduğunda kara propaganda yapıyorlar.

-Yarın çok önemli bir ziyareti olacak Sayın Cumhurbaşkanımızın. Türkiye Ukrayna ilişkilerinin 30'uncu yılı. Sayın Sayın Cumhurbaşkanımız hem Ukrayna tarafıyla hem Rusya tarafıyla meseleleri açıkça konuşabilen bir tarafta. Burada herhangi bir problem çıkmaması için bu inisiyatifin alınması son derece kıymetli olacakır.

-Ermenistan'la Türkiye arasında uçuşlar başlıyor. Diasporanın iki ülkenin ilişkilerini zehirleyen çabası Türkiye tarafından uzun müddet mücadeleyle karşılık buldu. Ermeni diasporası ile mücadelemiz oldu.

CHP'li vekillerin Sedef Kabaş ziyareti

-Nefret söylemi hakaret siyaseti tarafından korunuyor. O programdaki CHP'li vekiller deselerdi ki evet muhalefet ediyoruz ama bu şekilde hiç kimse kimseye hakaret etmemeli deselerdi CHP nefret söylemiyle kendisini ayrıştırmış olacaktı. Hakareti destelemek üzere şimdi ziyarette bulunmak içinde bulunmayı önermeyeceğimiz bir durumdur. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin