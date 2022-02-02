BIST 2.002
DOLAR 13,48
EURO 15,25
ALTIN 781,34
HABER /  DÜNYA
ADV Kripto Balina İşlemlerinden Kazançlar!

Kan donduran olay! Annesinin cesedini 3 ay boyunca evde sakladı: Her şeyi itiraf etti

Kan donduran olay! Annesinin cesedini 3 ay boyunca evde sakladı: Her şeyi itiraf etti

JAPONYA’da geçtiğimiz Ekim ayı sonunda hayatını kaybeden annesinin cesedini 3 ay evde saklayan 49 yaşındaki bir kadın tutuklandı.

Abone ol

Japonya'nın Miyagi eyaletinde yaşayan bir kadın, ölen annesinin cesedini evde sakladığı şüphesiyle tutuklandı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 49 yaşındaki Yui Sato'nun 80 yaşlarındaki annesinden uzun süre haber alınamaması üzerine bazı yakınları Sendai şehrindeki sosyal hizmetler yetkililerine haber verdi. Şüphe üzerine şahsın evine giden yetkililer, evde bir kadın cesedi ile karşılaştı.,


Ölümü yetkili makamlara bildirmeme şüphesiyle tutuklanan Sato, annesinin geçtiğimiz Ekim ayında hayatını kaybettiğini itiraf etti. Ceset üzerinde darp izi bulunmadığını açıklayan polis, kesin ölüm nedenini belirlemek üzere detaylı inceleme başlatıldığını duyurdu. Sato'nun annesinin emekli maaşını almaya devam etmek için ölümü yetkililere bildirmemiş olabileceği belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
YouTube’dan yeni rekor! Netflix’i geride bıraktı
YouTube’dan yeni rekor! Netflix’i geride bıraktı
Kripto Balina İşlemlerinden Kazançlar!
Kripto Balina İşlemlerinden Kazançlar!
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru süresi indirildi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru süresi indirildi
Yarın kandil mi var 3 Şubat ne kandili var Diyanet kandil tarihleri 2022
Yarın kandil mi var 3 Şubat ne kandili var Diyanet kandil tarihleri 2022
Şevval Abanoz davasında savcılıktan flaş açıklama! 3. kattan düşmüştü
Şevval Abanoz davasında savcılıktan flaş açıklama! 3. kattan düşmüştü
SGK'dan doktora gideceklere uyarı! Hemen güncelleyin
SGK'dan doktora gideceklere uyarı! Hemen güncelleyin
İstanbul'da karlar eridi barajlarda beklenen artış olmadı! İşte barajlarda doluluk oranları...
İstanbul'da karlar eridi barajlarda beklenen artış olmadı! İşte barajlarda doluluk oranları...
Afganistan'da Taliban'a lunapark yasağı
Afganistan'da Taliban'a lunapark yasağı
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar koronavirüse yakalandı
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar koronavirüse yakalandı
Covid-19'a yakalanan gazeteci Can Ertan talihsiz sonu! Hastanede düşüp beyin kanamasından öldü
Covid-19'a yakalanan gazeteci Can Ertan talihsiz sonu! Hastanede düşüp beyin kanamasından öldü