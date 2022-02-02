Kendilerini ilk kez gören bazı müşteriler 'erkek yok mu' diye sordu kız kardeşler ilgi çekti
İstanbul'da oto yıkama, oto kuaför, pasta cila işi yapan kız kardeşler, performanslarıyla görenlerin dikkatini çekiyor.
Beylikdüzü'nde 6 yıldır oto yıkamacı işleten 2 çocuk annesi 36 yaşındaki Duygu Yıldırım ile 1 çocuğu bulunan 24 yaşındaki Deniz Baytekin, "erkek mesleği" olarak bilinen oto yıkama, oto kuaför, pasta cila işini özveriyle ve severek yapıyor. Duygu Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadının temizliğe daha yatkın olduğunu düşündüğü için bu işe başladığını söyledi.
Bu işlerin erkeklere özgü olmadığını dile getiren Yıldırım, kendilerini ilk kez gören bazı müşterilerin "Siz mi yıkıyorsunuz?", "Nasıl yapıyorsunuz, aracın tavanına çıkabiliyor musunuz?", "Erkek yok mu?" diye sorduğunu belirtti. Sonraki işlerinde "Kadın daha güzel temizlik yapar." düşüncesiyle müşterilerin ilgi ve talebinin gittikçe arttığını ifade eden Yıldırım, temizliği sevdiği için işini sıkılmadan yaptığını kaydetti.
Günde en az 45-50 araçla ilgilendiklerine dikkati çeken Yıldırım, şöyle konuştu: "Saat 08.00'den 22.00'ye kadar çalıştığımız da oluyor, 60-70 araca kadar ilgileniyoruz. İşimi severek yapıyorum. Erkeğin yaptığı işi kadın da yapabilir. Ev işleriyle dükkan işlerini karıştırmıyorum, saati ona göre ayarlıyorum. Çocuklarımın kahvaltısını yaptırıp okula gönderiyorum ve okul çıkışında da tekrar çocuklarıma vakit ayırarak onlara güzel bir aile ortamı sunuyorum."
Yıldırım, bazı fabrikalara otomobiliyle gidip oradaki araçları alarak iş yerine getirdiğini, temizliğini yaptıktan sonra teslim ettiğini belirtti. İşinin gün geçtikçe ilerlediğini ve eleman sıkıntısı yaşadığını anlatan Yıldırım, kız kardeşinin kendisine yardım teklif etmesinden mutlu olduğunu, böylece beraber çalışmaya başladıklarını söyledi.