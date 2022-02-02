Kendilerini ilk kez gören bazı müşteriler 'erkek yok mu' diye sordu kız kardeşler ilgi çekti

Günde en az 45-50 araçla ilgilendiklerine dikkati çeken Yıldırım, şöyle konuştu: "Saat 08.00'den 22.00'ye kadar çalıştığımız da oluyor, 60-70 araca kadar ilgileniyoruz. İşimi severek yapıyorum. Erkeğin yaptığı işi kadın da yapabilir. Ev işleriyle dükkan işlerini karıştırmıyorum, saati ona göre ayarlıyorum. Çocuklarımın kahvaltısını yaptırıp okula gönderiyorum ve okul çıkışında da tekrar çocuklarıma vakit ayırarak onlara güzel bir aile ortamı sunuyorum."