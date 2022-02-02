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Vakalar 100 bini geçti! Bilim Kurulu Bakan Fahrettin Koca başkanlığında toplanıyor

Vakalar 100 bini geçti! Bilim Kurulu Bakan Fahrettin Koca başkanlığında toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Toplantıda, salgındaki son durum değerlendirilecek.

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Türkiye'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayıları Omicron varyantının da etkisiyle 100 bini geçti. Vaka sayılarının daha da artması bekleniyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu, salgındaki son durumu değerlendirmek üzere bugün 17.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

TRTHaber'deki bilgiye göre toplantıda, vakaların hastanelere yansıması ve aşılama hızı değerlendirilecek. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

102 bin 601 vaka tespit edildi
Bakanlığın paylaştığı günlük koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de dün 102 bin 601 vaka tespit edildi. 198 kişi hayatını kaybederken, 87 bin 562 kişi sağlığına kavuştu. 18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,46, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,54 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı, 142 milyon 171 bin 571 doza yükseldi.

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