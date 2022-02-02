BIST 2.002
DOLAR 13,48
EURO 15,26
ALTIN 781,25
HABER /  SPOR
ADV Kripto Balina İşlemlerinden Kazançlar!

Çaykur Rizespor Başkanı rest çekti: Cüneyt Çakır'ı kimse benim maçıma veremez

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Çaykur Rizespor Başkanı rest çekti: Cüneyt Çakır'ı kimse benim maçıma veremez

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da, kulüp başkanı Tahir Kıran, "Ben neden X, Y, Z hakem için konuşmuyorum? Cüneyt Çakır için konuşuyorum. Cüneyt Çakır'ı kimse benim maçıma veremez. Versinler, o maça takımı çıkartmayacağım." dedi.

Abone ol

Kıran, gazetecilere, transfer çalışmalarını teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile sürdürdüklerini, bazılarını gerçekleştirdiklerini, bazı görüşmelerin  devam ettiğini söyledi.

Çaykur Rizespor ile birçok oyuncunun isminin yazıldığını belirten Kıran, birçoğunun gündemlerinde olmadığını, takıma üç oyuncu katmak için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Kıran, yabancı oyuncu kontenjanını açamadıklarını ifade ederek, "Görüştüğümüz oyuncular gitmek istemiyor. Oyuncuları getirmek bir maliyet, göndermek de bir maliyet. Gelirimiz, giderimiz belli. Havaya para saçacak bir durumumuz yok. Loic Remy ile yollarımızı ayırmak istiyoruz. Kendisi profesyonelliği çok güzel kullanıyor. FIFA kuralları kulüplerin karşısında olduğu için yaptırım da uygulayamıyorsunuz. Problemi yakın zamanda çözeceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Fransa'ya devre arasında gittikten sonra tatilin son gününde Kovid-19 olduğu yönünde rapor gönderdiğini kaydeden Kıran, "Karantinada kalıyorsun. 7 gün sonra bir rapor daha, ben halen pozitifim. Bu kulüple dalga mı geçiyorsun? Başka pozitif olan oyuncularımız vardı. Yurt dışında Bolasie, Joel Pohjanpalo döndü. Remy konusunu çok fazla konuşmaya gerek yok. Ama öyle ama böyle çözüp bu konuyu kapatacağız." ifadelerini kullandı.

Kıran, ligde hakem hatalarıyla 14 puan kaybettiklerini savunarak, "Eğer bu puanları almış olsaydık ligde çok farklı bir yerde olacaktık. Abarttığımı düşünürseniz yarısını bile alsak çok farklı yerde olurduk. Bazı insanlar bizim yakamızı bırakmıyor. Bu arkadaşlara gerekli şeyleri söyledik. Ayaklarını yorganlarına göre uzatacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

"Bizi kimse ayırıp bölemez"
Trabzon ve Rize'nin etle tırnak gibi olduğunu dile getiren Kıran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki şehir birbirinden ayrılamaz. Rizespor ile Trabzonspor arasını açanlar kendilerini biliyor. O kadar Trabzonlu var, Rize'yi destekleyen. Bizi kimse ayırıp bölemez. Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Artvin el ele olsun. Sivasspor bizim kardeş takımımız. Bizi kendi evimizde gibi ağırladılar. Biz de onları aynı şekilde ağırlayacağız. Trabzon geldiğinde de aynı şekilde ağırlayacağız. Bizim mütevaziliğimizi yanlış anlamasınlar. Bize bir adım gelene biz iki adım gideriz."

Kıran, Kasımpaşa ve Göztepe'nin üst üste maçlar kazandığına değinerek, şunları söyledi:

"Biz neden kazanamayalım? İçeride beş maç üst üste kazandık. Gaziantep maçını kazansak kulüp rekoru kıracaktık. Bize Cüneyt Çakır'ı gönderdiler. Olmayan bir penaltı ile yenildik. Biz o maçta 3 gol atsak 4 gol yiyecektik. Bu filmi oynayanlar var, hepimiz figüranız. Bu düzen değişecek. Hakemlerin oynadıkları değil, futbolcuların oynadığı maçları seyredecek taraftarlar. Başka yolu yok. Ben neden X, Y, Z hakem için konuşmuyorum? Cüneyt Çakır için konuşuyorum. Cüneyt Çakır'ı kimse benim maçıma veremez. Versinler, o maça takımı çıkartmayacağım. Söz veriyorum. Çıkartmayacağım, 3-0 yenilelim. Cüneyt Çakır Türk futbolundan çıkmalı. Başka türlü Türk futbolu kurtulmaz."

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in Türk futbolunun gelişmesi ve değişimi için büyük çaba harcadığını belirten Kıran, "Nihat Özdemir tarihe geçecek. Bunu yazın buraya. Gerçekleri birilerinin konuşması lazım. Kral çıplak. Artık Cüneyt Çakır'ın şampiyonu, küme düşenleri belirlediği bir lig oynanmayacak, bitti. Bu sözüme de en çok Nihat Özdemir destek olacak. Bunu yazıyorum buraya." dedi.

Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'a transferi ile oluşan ihtilaf nedeniyle her iki kulübün de kaybettiğini ifade eden Kıran, "Yargıtay kararı verdi ama kim kazandı? Biz kaybettik, Galatasaray Kulübü kaybetti. Biz anlaştık. Kiralık futbolcular konusunda anlaştık. Anlaşma bozuldu. Oyuncular geliyor, evlerini tutmak için geliyorlardı. Bunlardan bir tanesi Yunus. Bugün 6 gol, 6 asist ile oynuyor. Artık alabilir misiniz? Çok beğeniyorum. Artık Avrupa'nın önemli takımlarında oynayacaktır." diye konuştu.

Kıran, ligin kısaldığını, artık her maçı final olarak gördüklerini de sözlerine ekledi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kendilerini ilk kez gören bazı müşteriler 'erkek yok mu' diye sordu kız kardeşler ilgi çekti
Foto Galeri Kendilerini ilk kez gören bazı müşteriler 'erkek yok mu' diye sordu kız kardeşler ilgi çekti Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Terastan düşen Beydun'un mektup bıraktığı ortaya çıktı!
Terastan düşen Beydun'un mektup bıraktığı ortaya çıktı!
Finansal Özgürlük İçin Kripto Yatırımı!
Finansal Özgürlük İçin Kripto Yatırımı!
Alperen Şengün NBA All-Star'ın 'Yükselen Yıldızlar' maçında yer alacak
Alperen Şengün NBA All-Star'ın 'Yükselen Yıldızlar' maçında yer alacak
DAEŞ Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu'na suikast planlamış! Yakalanan Güler itirafçı oldu
DAEŞ Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu'na suikast planlamış! Yakalanan Güler itirafçı oldu
Edirne'de korkunç olay!Yunanistan'a geçmeye çalışan 9 göçmen donarak öldü
Edirne'de korkunç olay!Yunanistan'a geçmeye çalışan 9 göçmen donarak öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan vekillerle toplantı sonrası AK Parti'den açıklama: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin
Cumhurbaşkanı Erdoğan vekillerle toplantı sonrası AK Parti'den açıklama: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin
Watford'a kiralanan Ozan Tufan Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Watford'a kiralanan Ozan Tufan Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Anadolu Adalet Sarayı'nda kuaförde hırsızlık!
Anadolu Adalet Sarayı'nda kuaförde hırsızlık!
Kan donduran olay! Annesinin cesedini 3 ay boyunca evde sakladı: Her şeyi itiraf etti
Kan donduran olay! Annesinin cesedini 3 ay boyunca evde sakladı: Her şeyi itiraf etti
YouTube’dan yeni rekor! Netflix’i geride bıraktı
YouTube’dan yeni rekor! Netflix’i geride bıraktı