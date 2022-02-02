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Kafasını koyduğu yerde uyudu sandılar kahvehanede oturduğu masadan bir daha kalkamadı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kafasını koyduğu yerde uyudu sandılar kahvehanede oturduğu masadan bir daha kalkamadı

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde gittiği kahvehanede söylediği çayı içemeden hayatını kaybetti. Kahvehanedekilerin uyuduğunu düşündükleri 53 yaşındaki Hüdaverdi Örkütoğlu’nun kesin ölüm sebebi otopsi neticesinde belli olacak.

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Olay, Pamukova ilçesi Yenice Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. İlçede ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağladığı öğrenilen 53 yaşındaki Hüdaverdi Örkütoğlu, gittiği kahvehanede çay söyledi.

Örkütoğlu, bir süre sonra başını oturduğu masaya koydu. Acı olay, kahvehanedekilerin uyuduğunu düşündüğü Örkütoğlu’nu uyandırmak için yanına gittiklerinde ortaya çıktı. Örkütoğlu’nun kendilerine tepki vermemesi üzerine vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Hüdaverdi Örkütoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde polis ekiplerince gerçekleştirilen incelemeler sonrasında Örkütoğlu’nun cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü’nde bulunan otopsi merkezine gönderildi.

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