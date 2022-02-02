Recep ayının ilk gecesi yapılacak ibadetler neler zikir ve tesbihler neler?

Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içine alan mübarek 3 aylar bugün başlıyor. Bu arınma aylarını ibadetle geçirmek isteyenler ise 3 aylar orucu nasıl tutulur ve nasıl niyet edilir araştırması yapıyor. Hadise göre Receb-i Şerîf’in birinci gününde oruç tutmak üç senelik günahlara kefaret olur. Peki Recep ayının ilk günü yapılacak ibadetler neler, kılınacak namaz hangisi?

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Milyonlarca müslümanın heyecanla beklediği maneviyatı, fazileti bol 3 aylar bugün başlıyor. Mübarek Ramazan ayının habercisi olan bu arınma aylarını hakkıyla, ibadetle geçirmek isteyen müslümanlar 3 ayları nasıl karşılamak gerekir, 3 aylarda girerken oruç tutulmalı mı, 3 aylar karşılama orucu kaç gün tutulur ve nasıl niyet edilir sorularının yanıtını araştırıyor. Peki Recep ayının ilk günü hangi ibadetler yapılır, Recep ayı ilk gecesinde kılınacak namaz hangisidir?

Bu konuda İbn Abbas der ki; "Efendimiz, Recep ayında o kadar çok oruç tutardı ki hiç iftar etmeyecek sanırdık. Recep Ayı'nın ilk gününde tutulacak oruç için şöyle bir hadis mevcuttur; Receb-i Şerîf’in birinci gününde oruç tutmak üç senelik, ikinci günü oruçlu olmak iki senelik ve yine üçüncü günü oruçlu bulunmak bir senelik küçük günahlara kefaret olur.

Peki 3 aylar orucu kaç gün tutulur, nasıl tutulur?

3 aylar orucu nedir: Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, Hz. Muhammed üç aylarda bol bol nafile orucu tutardı. Ancak 3 aylarda kaç gün oruç tutulur sorusunun kesin bir yanıtı yok. Hz. Peygamber bu ayda bol bol nafile oruç tutardı.

İbn Abbas der ki; "Efendimiz, Recep ayında o kadar çok oruç tutardı ki hiç iftar etmeyecek sanırdık. Bazen de Recep ayında oruca o kadar ara verirdi ki hiç tutmayacak sanırdık." Peygamberimiz, bu ayda sık sık oruç tutarak nafile oruca teşvik ederdi. Bazen de tutmayarak bu ayın Ramazan orucuna benzetilmesine engel olurdu. Fakat üç aylar içinde Recep Ayı'nda tutulacak oruç son derece kıymetlidir.

Recep Ayı'nın ilk gününde tutulacak oruç için şöyle bir hadis mevcuttur; Receb-i Şerîf’in birinci gününde oruç tutmak üç senelik, ikinci günü oruçlu olmak iki senelik ve yine üçüncü günü oruçlu bulunmak bir senelik küçük günahlara kefaret olur. Bunlardan sonra her günü bir aylık küçük günahların af ve mağfiretine vesile olur

Üç aylarda tutulan oruca nasıl niyet edilir?

İslâm’da zamanla kayıtlı oruç, sadece Ramazan’da vardır. Onun dışında “üç aylar” orucu diye bir oruç asıl kaynaklarımızda bulunmamaktadır. Müslüman, Recep ve Şaban aylarında çok oruç tut-malıdır ama onları tamamen oruçlu geçirmek diye bir husus kitaplarda bulunmamaktadır. Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) Hz. Âişe’nin ifadesine göre Ramazan’dan başka hiçbir ayı bütünüyle oruçlu olarak geçirmemiştir. Ramazan’dan sonra en çok oruç tuttuğu ay ise Şaban ayıdır.(Müslim, Sıyam 175, 176).

Recep ayında oruca nasıl niyet edilir?

Mübarek geceler denince, ülkemizde “Kandiller” veya “Kandil Geceleri” tabir edilen (takvimdeki sırasına göre) Regaib, Mirâc, Berat ve Kadir geceleri kastedilir.

Bu aylarda kişi oruç tutmak istediğinde öncelikle kaza orucu olan kişi, önce kaza orucunu tutar, daha sonra da nafile oruç tutmak isterse onları tutabilir. Önce kaza oruçlarını tutması daha doğru olur. Böyle bir orucu tutacak kimsenin durumu ve niyeti de önemlidir. Diğer ibadetlerde olduğu gibi oruç ibadetinde de niyet şarttır. Orucun sahih olması İçin niyet şarttır. Kalben niyet kâfidir. Oruç için sahura kalkmak da niyet sayılır.

Recep ayında çekilecek zikirler:

Recep ayında tesbih ve tehlil (Kelime-i tevhid) ve istiğfarda yoğun şekilde meşgul olunması sevaptır. Recep ayı içerisinde ilk 10 gün, ikinci 10 gün ve üçüncü 10 gün tesbihleri bulunur.

Hz. Muhammed'in Recep ayında okuduğu dua: Üç aylar girdiği zaman Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle dua ederdi; " Ey Allah'ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur.

"Hz. Peygamber (S.A.V.); başka bir hadis-i şeriflerinde ise;" Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır." buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.

Recep ayında kılınan namazlar: Recep ayının 1'i ile 10' u arasında toplamda 10 rekat olmak üzere 11'i ile 20'si arasında da yine 10 rekat, 21'i ile 30'u arasında kılınacak 10 rekatlık namaz ile beraber toplamda 30 rekatlık namaz vardır. Peygamber Efendimiz (SAV)'in bu namazı kılanın kalbi ölmez olarak rivayet ettiği namazdaki tek fark sonda okunan dua kısımlarıdır.

Akşam namazından ya da yatsı namazından sonra kılınabilen bu namazı teheccüt vakti kılmanın daha efdal olduğu bilinmektedir.