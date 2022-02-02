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Trabzon'da 'yakalayabiliyorsanız yakalayın' deyip telefonu kapatan pişkin hırsızlar yakayı ele verdi

Trabzon'da 'yakalayabiliyorsanız yakalayın' deyip telefonu kapatan pişkin hırsızlar yakayı ele verdi

TRABZON’da, 9 evden hırsızlık yaptıkları suçlamasıyla aranan ve adreslerinde bulunmayınca telefonla ulaşan jandarmaya ‘Hırsızlıkları biz yaptık, yakalayabiliyorsanız yakalayın’ diyen T.H. (42) ile M.H. (35), 20 dakika sonra gözaltına alındı.

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Yomra ilçesine bağlı Gülyurdu Mahallesi’ndeki 9 evden geçen yıl farklı zamanlarda; teknolojik eşya, tarım aleti gibi birçok eşya çalarak kaçan şüphelilerin yakalanması için jandarma, çalışmalarını sürdürdü. Hırsızlık olaylarının benzerliğinin tespiti üzerine, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde özel ekip oluşturulup, güvenlik kamerası kayıtları yeniden incelemeye alındı. Titizlikle izlenen 350 saatlik görüntüden yola çıkan ekipler, bölgede hurdacılar ve ikinci el eşya alım satımı yapılan iş yerlerini de takibe aldı. İncelemeler sonucu ekipler, hırsızlık olaylarına karıştıklarını tespit ettiği T.H. ve M.H.’yi yakalamak için adreslerine baskın yaptı.

Jandarma ekipleri, baskında adreslerinde bulamadığı şüphelileri, çevredekilere sordu ve aldıkları telefon numarasından ulaşarak teslim olmalarını istedi. Görüşmede ekiplere suç itirafında bulunan şüpheli, "Hırsızlıkları biz yaptık, yakalayabiliyorsanız yakalayın" diyerek telefonu kapattı. Baz istasyonu sinyallerinden bulundukları yer belirlenen 2 şüpheli, görüşmeden 20 dakika sonra yakalandı. Çalıntı eşyalar sahiplerine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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