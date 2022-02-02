THY çevreci yakıtı ilk kez kullanarak Paris'e gitti

Sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen çevreci yakıtlı uçaklarını kullanmaya başlayan Türk Hava Yolları'nın (THY) bu yakıtla ilk uçuşu TK-1823 sefer sayılı Paris seferi oldu.

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Havacılık endüstrisinin iklim değişikliğine olan zararlı etkisini azaltmak için projeler geliştiren THY, uçaklarında çevreci yakıt ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

İlk uçuş öncesi İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen törene İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Turkish Fuel Services (TFS) CEO'su Hüseyin Aslan, İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA yetkilileri ve diğer ilgililer katıldı.

İlk kez Paris uçuşunda kullanılan çevreci yakıt ile havacılık yakıtı aynı miktardaki geleneksel kerosen yakıta kıyasla yüzde 87’ye varan oranda sera gazı emisyon azaltımı sağlayacak.



Başlangıç aşamasında haftada 1 kez kullanılacak

Yakıtın uçaklara yüklenme süreci Türk Hava Yolları iştiraki olan TFS (Turkish Fuel Services) Akaryakıt Anonim şirketi tarafından gerçekleştiriliyor. Neste firmasından tedarik edilen çevreci ürün TFS’nin yakıt çiftliğinde depolanarak geleneksel jet yakıtı ile harmanlanıyor ve sonrasında uçaklara ikmal ediliyor. Bayrak taşıyıcının bir sonraki hedefi ise uçaklarda çevreci yakıt kullanmaktan çok daha fazlasını kapsıyor. Küresel marka Boğaziçi Üniversitesi ile TUBİTAK tarafından desteklenen, “Mikroalg Tabanlı Sürdürülebilir Biyo-Jet Yakıtı Projesini (MİKRO-JET) yürütüyor. Proje tamamlandığında Türkiye ve Avrupa'nın ilk karbon-negatif entegre biyo rafinerisi hayata geçecek. Yüksek enerji içeriğine sahip çevreci yakıt temiz yanma sayesinde SOx ve NOx emisyonlarının zararlı partiküllerini de azaltmaya yardımcı oluyor. Sürdürülebilir ham maddelerden üretilen ve içeriğinde zararlı ağır metaller bulunmayan yakıt İstanbul –Paris uçuşlarında başlangıç aşamasında haftada bir kez kullanılacak.



'31 bin 690 ton karbon emisyonunun atmosfere salınımını engellemiş olduk'

Törende bir konuşma yapan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Paris’e doğru uçuşa geçecek olan TK-1823 sefer sayılı uçağımız misafirlerini konforla ve güvenle taşırken kanatlarını da doğamız ve dünyamızın geleceği için açacak. Türk Hava Yolları tarihinde ilk kez bir uçağımız çevreci yakıt kullanarak gökyüzüyle buluşacak. Toplumsal refah, sosyal katkı ve çevresel duyarlılık odağında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızın önemli bir adımı olan bu uçuşumuz ve devamında gerçekleştireceğimiz diğer çevreci uçuşlarımız ile sera gazı emisyonlarımızı ve misafirlerimizin karbon ayak izini önemli ölçüde azaltmayı hedefliyoruz. Toplam sera gazı emisyonlarımızın yüzde 99,8’ini oluşturan yakıtlarda verimliliği artırarak belki de nesli tükenme tehlikesi altında olan bir canlının gelecek nesillerimiz ile yaşamasına imkân tanımış olacağız” dedi.