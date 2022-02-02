Meteoroloji o bölgeyi uyardı! Akşam başlıyor dikkat edin

Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz'de bugün akşam saatlerinden itibaren toz taşınımı bekleniyor. Dikkat edin cuma sabah saatlerine kadar sürecek.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu ile zamanla Doğu Akdeniz'de toz taşınımı olacağı tahmin ediliyor.

Cuma sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen toz taşınımı nedeniyle, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.