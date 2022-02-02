IŞİD'in Türkiye sorumlusu Kasım Güler: 'IŞİD İstanbul'la birlikte 6 ile silah gömdü'

MİT tarafından Suriye sınırında yakalanan ve IŞİD'in Türkiye sorumlusu olduğu iddia edilen Kasım Güler, itirafçı oldu. İtirafçı Güler, terör örgütü IŞİD'in İstanbul'la birlikte 6 ile silah gömdüğünü söyledi.

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Suriye sınırında Haziran 2021'de yakalanarak Ankara'da IŞİD'in "Türkiye Vilayeti" sorumlusu olduğu iddiasıyla tutuklanan Kasım Güler, ifadesinde örgütün Türkiye'de yapılanmasını deşifre etti. Gülen'in DW Türkçe'nin ulaştığı 74 sayfalık ifadesine göre, terör eylemleri düzenleyen IŞİD, Suriye'deki topraklarını kaybetmesinden sonra Ebubekir El Bağdadi'nin öldürülmeden önce verdiği talimatla Türkiye'de örgütlenme kararı aldı.

Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay'da 'Dağ Projesi'

Bu kapsamda Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay'da "dağ projesi"nin uygulanması talimatı verildi. Örgütün "Dağ Projesi", örgütün Türkiye yapılanmasını buralardaki dağ çiftlik evlerine taşıyarak "işleri" Türkiye'den yürütmek amacı taşıyordu. Örgütün "Türkiye Vilayeti Valiliği Ofisi"nin de Adana veya Osmaniye'deki kiralanacak çiftliğe taşınması düşünülüyordu.

5 ilde 'Dağ Çiftlik Evi' maskeli kamp kurulacaktı

Güler'in iddiasına göre, proje kapsamında Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay'da "Dağ Çiftlik Evi" olarak belirlenecek bir bölge eğitim alanı olarak da kullanılacaktı. Bunun için Mersin'e gömülen silahların Türkiye'deki örgüt mensupları tarafından alınarak özellikle Avrupa'dan gelen militanların kırsal alanda askeri eğitime alınmaları ve sonrasında tekrar ülkelerine dönerek gelecek talimat doğrultusunda eylem yapmaları planlandı.

Örgüt üyeleri yakalanınca proje uygulanamadı

Güler ifadesinde, örgütün yöneticilerinden Nusret Yılmaz döneminde çalışması yapılan ve "Dağ Projesi" adı verilen uygulamanın Mustafa Dokumacı'nın Türkiye sorumlusu olduğu dönemde hayata geçirildiğini aktardı. Hatay'da da örgütlenme yeri olarak Amanos Dağları belirlendi. Güler, bu süreçte görevlendirilen bazı örgüt üyelerinin yakalandığını, bu nedenle çiftliklerin kurulamadığını iddia etti.

12 şehirde örgütlendi, 6 şehire silah gömdü

İfadesinde IŞİD'in 12 ilde örgütlendiğini kaydeden Kasım Güler, örgütün 6 ilde de silah ve mühimmat gömdüğünü söyledi. Güler, ifadesinde örgüte bağlı olan grupları ve gömülen silahları da ayrıntılı olarak anlattı. Nusret Yılmaz'ın "Türkiye Valisi" olduğu dönemde eylemlerde kullanılmak üzere birtakım silahların Türkiye'ye sokulması görevinin İlhamı Balı'ya verildiğini ifade eden Güler, şu iddiaları dile getirdi:

Silahları Türkiye'ye nasıl soktular?

"İlhami Balı, El Bab bölgesinden kaçakçıları kullanarak silahları Türkiye tarafına geçiriyor, kaçakçılar silahları Türkiye sınırlan içerisinde sınıra yakın bir yere gömüyordu. Gömülen yer Türkiye'de bulunan IŞİD'in bir mensubuna bildiriliyor ve bu kişi silahları bulunduğu yerden alarak verilen talimat uyarınca söylenen ilde kendi belirlediği uygun bir yere toprağa gömüyordu. Gömdüğü yerin fotoğraflarını ve koordinatlarını tekrar bize bildiriyordu, silah sevkiyatı bu şekilde yapılıyordu."

İşte IŞİD'in silah gömdüğü iller

Güler, ifadesinde IŞİD'in silah ve mühimmat gömdüğü illerin İstanbul, İzmir, Mersin, Denizli, Van ve Adana olduğunu açıkladı. Bu silahların eylem yapmak amacıyla gömüldüğünü belirten Güler; silahların kaleşnikof, RPG roketatar, bixi, uzi marka tabanca, susturucu ve bu silahlara ait mühimmatlar olduğunu kaydetti.

IŞİD'e bağlı 12 ilde çeşitli gruplar var

Güler'in ifadesinden IŞİD'e Türkiye'de bağlı olan gruplar da açığa çıktı. İfadede, IŞİD'in örgütlendiği 12 il olarak Adana, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Elazığ, Antalya, Kayseri, Adıyaman, Ankara, Konya, İstanbul sayıldı. Bu 12 ildeki gruplarla irtibatı ise 31 Ağustos 2020'de Adana'da tutuklanan ve bir dönem IŞİD'in Türkiye emiri olduğu iddia edilen Mahmut Özden'in sağladığı belirtildi.

IŞİD ile irtibatlı grupların isimlerini verdi

Kasım Güler, ifadesinde illerdeki IŞİD'le irtibatlı grupların isimlerini şöyle saydı:

- Adana'da Ebu Yusuf grubu, Mahmut Özden Grubu, Tarsus Grubu, Dörtyol Grubu, Osmaniye Grubu, Antep Grubu, Urfa Cemaati Grubu, Elazığ Grubu, Antalya Grubu, Ramazan Oral Grubu, Kayseri Grubu, Ebu Eymen Grubu, Yamaçlı Grubu, Selahattin Grubu, Kebapçı Ali Hacı Grubu, Diş Doktoru Ebu Hamza Grubu, Kiremithane Grubu, Adıyaman'da İbn-i Adem Grubu, Konya'da Ebu Emir Grubu, Mütehit Grubu, Hüseyin Orakçı Grubu, Ali Mücahit Orakçı Grubu, Bilal Özbuğday Grubu, Malatya'da Bıçakcı Salih Grubu, Ankara'da emlakçı Abdulkerim Grubu, Ebu Mervan kod adlı Alpaslan Grubu, İstanbul'da Siverek Grubu.