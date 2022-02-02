Edirne'de Yunanistan'ın geri ittiği 12 göçmen donarak öldü fotoğrafları yürek sızlattı

EDİRNE'de Yunanistan sınır birlikleri tarafından geri itilen 22 göçmenden 12'si donarak hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, donarak ölen göçmenlerin o fotoğraflarını paylaştı...

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Edirne'nin İpsala ilçesinde 12 düzensiz göçmen ölü bulundu. Edirne Valiliği ilk açıklamasında "Paşaköy köyü Mandakoru mevkisinde Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden 9 göçmenin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Sonradan donarak ölenlerin sayısının 12'ye çıktığı duyuruldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Yer: İpsala Yunanistan sınırı. Ayakkabıları çıkarılmış, elbiseleri soyulmuş, Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12'si dondu" dedi.

Paylaşımında olayla ilgili fotoğraflara da yer veren Soylu, "AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun. Yunan sınır birlikleri, mağdura cani, FETÖ'ye müşfik. Allah rahmet eylesin" ifadelerini de kullandı.

Edirne Valiliği: Bölgede aramalar sürüyor

Edirne Valiliği’nden yapılan açıklamada, Yunanistan tarafından geri itilen 12 göçmenin donarak öldüğü bölgede arama tarama faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

- 02.02. 2022 günü İpsala ilçesi Paşaköy köyü Mandakoru mevkisinde Yunanlar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden 9 göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır.

- Donma riski altındaki bir göçmen ise kurtarılarak Keşan Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir.

- Arazide yapılan arama tarama çalışmaları sonrasında 2 göçmenin daha cansız bedenine ulaşılmıştır. Hastaneye sevk edilen göçmen de kurtarılamayarak vefat etmiştir.

- Vefat eden göçmen sayısı maalesef 12'ye ulaşmıştır. Jandarma, sınır birlikleri, polis ve AFAD ekiplerimiz tarafından arama tarama faaliyetlerine devam edilmektedir.

- Konuyla ilgili adli soruşturmaya başlanmıştır. Kamuoyuna üzüntüyle duyurulur.