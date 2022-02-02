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Meclis Komisyonu Semra Güzel hakkında karar için toplanıyor

Meclis Komisyonu Semra Güzel hakkında karar için toplanıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hazırlık Komisyonu HDP Diyarbakır milletvekili Güzel için karar vermek üzere yarın toplanacak.

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TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması hakkında hazırlanan iki ayrı Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşmek için toplandı. Komisyonda Güzel'in yerine HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu savunma yaptı.

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu bünyesinde kurulan Hazırlık Komisyonu, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan HDP Diyarbakır milletvekili Güzel için karar vermek üzere yarın saat 14.00'da toplanacak.

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