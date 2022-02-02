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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan sağanak ve kar uyarısı! Saati de duyurdu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan sağanak ve kar uyarısı! Saati de duyurdu

İSTANBUL’da kuvvetli sağanak, gece saatlerinde ise yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmasını istedi.

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 İstanbul'da sağanak yağış etkili olacak. Şehrin batı kesimlerinde gece saatlerinde karla karışık yağmur, yükseklerde ise kar bekleniyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşlara uyarıda bulunarak, tedbirli ve dikkatli olmalarını istedi.

Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Kıymetli hemşehrilerim, Meteorolojik verilere göre; İstanbul’da kuvvetli sağanak yağış (21-50 kg/m2) ile gece saatlerinde Avrupa Yakası'nın batısında karla karışık yağmur, yükseklerde kar bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olalım."

Meteoroloji'den yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; halen İstanbul'da devam eden sağanak yağışın Avrupa Yakasından başlayarak zamanla il genelinde etkisini arttırarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Yağışların gece saatlerine Avrupa Yakası'nın batısında karla karışık yağmur yükseklerinde kar yağışına döneceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, su baskını, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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