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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Sorosçuların hedefi gençlik

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Sorosçuların hedefi gençlik

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 2 Şubat Azerbaycan Gençler Günü dolayısıyla gençlerle bir araya geldi.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, küresel güçlerin çeşitli vakıflar aracılığıyla gençleri etki altına almaya çalıştığını belirterek, "Sorosçuların hedefi gençlik." dedi.

Aliyev, 2 Şubat Azerbaycan Gençler Günü dolayısıyla gençlerle bir araya geldi.

Küreselleşmenin olumsuzluklarından bahseden Aliyev, bu eğilimin başlıca amacının çeşitli ülkelerin iç işlerine karışmak, eşitlik, küresellik veya insanları özellikle de gençleri ortak "değerler" etrafında birleştirmek, kozmopolit gençler yetiştirmek ve tabii ki sonra o ülkeleri yönetmek olduğunu söyledi.

Aliyev, gençleri yanıltmanın ve yoldan saptırmanın daha kolay olduğuna dikkat çekerek, "Dolayısıyla bu küreselcilerin, Sorosçuların hedefi gençlik. Bu nedenle vakıflar kuruyorlar, bu vakıflar aracılığıyla bağışlar yapıyorlar, güzel anlam taşıyan programlar altında yıkıcı misyonlar hayata geçiriyorlar ki gençler kendi devletlerine, ecdatlarına, tarihlerine, değerlerine karşı çıksınlar sonra onları zombi gibi kullansınlar." diye konuştu.

Milli değerlerin önemine dikkati çeken Aliyev, "Milli değerler, atalarımıza karşı manevi borcumuzun yanı sıra ülkemizin bağımsızlığını daim kılmak, dış etkenlerden korumak ve nesiller arasındaki manevi bağları kırmamak için mutlaka gereklidir." ifadesini kullandı.

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