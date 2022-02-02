Marketlerde maliyet artışları iki katına yaklaştı

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün, "Elektrik ve akaryakıttan kaynaklı maliyetlerde 40'lara varan artışlar söz konusu" dedi.

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Perakende sektörünün KDV eşitlemesi ve maliyet artışı sorunları yaşadığını anlatan Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün, KDV'de eşitleme beklediklerini dile getirdi.

Elektrik ve akaryakıt kaynaklı maliyet artışları yaşadıklarını ifade eden Düzgün, maliyet artışının yüzde 40'lara ulaştığını ancak bunların henüz ürünlere ve satışa yansıtılmadığını söyledi.

Bloomberg HT yayına katılarak, KDV eşitlemesi , elektrik kısıntıları, perakende yasası ve maliyet artışları konusunda değerlendirmelerde bulunan Ömer Düzgün, sektörün KDV eşitlemesinin bir an önce beklediğini belirtti.

Toptan olarak yüzde 1 ile alınan ürünlerin tüketiciye yüzde 8 olarak sunulduğunu hatırlatan Düzgün, "Perakendeciler olarak gıda ürünlerinin yüzde 60'ını yüzde 1 ile giriş yapıp, yüzde 8 ile tüketiciye sunuyoruz. Burada KDV eşitlenmesi hem maliyet olarak hem de enflasyon anlamda katkı sunacaktır" dedi.

"Kısıtlama değil maliyeti sorun"

Ülkede son dönemde yaşanan enerji kısıtlamalarının perakendede ciddi bir soruna neden olmadığını ancak maliyetlerinin önemli oranda etkilediğini dile getiren Düzgün, ülkenin enerjide dışa bağımlı olmasının üreticileri etkilediğini söyledi.

"Enerjide kısıtlama değil de fiyatların pahalı olması, perakendeyi etkiliyor. Üstelik yalnız enerjiyi değil, lojistiği de eklemek gerekiyor. Akaryakıt başta olmak üzere yüzde 40'lara varan bir maliyet artışından söz edebiliriz" diyen Düzgün, bunun ciddi bir artışı olduğundan yakındı.

Söz konusu artışların henüz ürünlere ve satışa yansıtılmadığının altını çizen Düzgün, perakendecilerin gece 10.30'lara kadar açık kaldığını hatırlattı. Düzgün, gerek elektrik maliyetleri gerekse köprü, yol gibi lojiktik maliyetlerinde bir destek ya da muaf tutmanın sektörü rahatlatacağını anlattı.