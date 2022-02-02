CHP'li kadın milletvekilleri Sedef Kabaş'ı cezaevinde ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ile CHP'li kadın milletvekillerinden oluşan heyet, gazeteci Sedef Kabaş'ı tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret etti.

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Karaca ile CHP'li kadın milletvekilleri Jale Nur Süllü, Suzan Şahin, Gamze Taşcıer, Neslihan Hancıoğlu ve Müzeyyen Şevkin, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanan Kabaş'ın kaldığı Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne geldi. Burada Karaca ve beraberindeki kadın milletvekilleri Kabaş'la görüştü.

Görüşme sonrasında konuşan Karaca, Kabaş'ı, partililer ve tüm kadınları temsilen ziyaret ettiklerini belirterek, Kabaş'ın tutuklu yargılanmaması gerektiğini söyledi. Karaca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile tüm partililer ve kendilerine ulaşan kadınların selamlarını, Kabaş'a ilettiklerini kaydetti.

Sedef Kabaş'ın, kendilerine cezaevinde bir sorun yaşamadığını ve burada kadın dayanışmasını gördüğünü söylediğini aktaran Karaca, Kabaş'ın, oğlunun 30 Ocak'taki doğum gününü de kutladığını dile getirdi.