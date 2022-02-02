Sultan Mesut kimdir tarihteki yeri ve önemi? Sultan Mesud nasıl öldü

ATV'nin en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman bu akşam 80. bölümü ile ekrana gelecek. Peki Kuruluş Osman'daki Sultan Mesud kimdir, tarihte kimdir, nasıl öldü? Şener Savaş, Kuruluş Osman dizisinde Selçuklu Sultanı Sultan 2. Mesud’a hayat veriyor.

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Şener Savaş, ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Mesut Sultan'a hayat veriyor. İzleyenler 'Sultan Mesud'u Şener Savaş kimdir, kaç yaşında, nereli?' Oyuncu İstanbul'da doğdu ve eğitimini de burada tamamladı. İşte, Şener Savaş hayatı ve dizileri...

Sultan 2. Mesud kimdir:

II. Gıyaseddin Mesud, Anadolu Selçuklu Sultanıdır ve II. İzzeddin Keykavus'un oğludur. Anadolu Selçuklu Devleti'nin Moğolların egemenliği altında hüküm sürdüğü bu dönemde dört defa tahta çıkmış, her seferinde kardeşinin oğlu olan III. Alaeddin Keykubad'la yer değiştirmiştir. II. Gıyaseddin Mesud 1308'de Samsun'da öldüğünde Anadolu Selçuklu Devleti tamamen yıkıldı.

Babası Kırım’da bulunduğu sırada Gıyâseddin Mesud’u kendine veliaht seçmiş ve ölürken naaşının Konya Alâeddin Camii avlusunda bulunan atalarının türbesine (kümbedhâne) defnedilmesini vasiyet etmiştir.

Abaka Han’ın ölümünden sonra yerine geçen Ahmed Teküder, Anadolu Selçuklu topraklarını onunla III. Gıyâseddin Keyhusrev (1266-1284) arasında paylaştırdı (680/1282). Ancak III. Gıyâseddin Keyhusrev müşterek saltanata razı olmadı ve Moğollar’ın Anadolu valisi Kongurtay ile Vezîr Sâhib Ata Fahreddin Ali’yi yanına alarak Ahmed Teküder ile görüşmek üzere yola çıktı.

Tebriz’den Anadolu’ya sultan olarak dönen Gıyâseddin Mesud önce Kayseri’de, ardından Konya’da tahta çıktı (683/1284). II. Mesud’un tahta çıktığı ve III. Keyhusrev’in öldürüldüğü tarihle ilgili farklı rivayetler de vardır (Turan, s. 582-583).

Şener Savaş kimdir: Şener Savaş birçok film ve dizide oynamış Türk oyuncudur. Eğitim hayatını İstanbul'da tamamlayan Şener Savaş ilk defa "Cennet Mahallesi" dizisinde rol almıştır.

Sonrasında 2010 yılında "Geniş Aile" dizisinde rol alan Şener Savaş akabinde birçok dizi ve filmde rol almıştır. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 'Rafet' karakterini canlandıran Şener Savaş şimdilerde ise Kuruluş Osman dizisinde "Sultan Mesut" karakterini canlandırmaktadır.