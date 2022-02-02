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DSÖ son noktayı koydu! Dünya derin bir nefes aldı

DSÖ son noktayı koydu! Dünya derin bir nefes aldı

Omicron varyantı dünyanın dört bir yanında hızla yayılmaya devam ederken Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) BA.2 alt varyantı ile ilgili yeni açıklamalar geldi.

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Son dönemde Omicron varyantı ile gündemden düşmeyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dünyanın bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.  Daha bulaşıcı olduğu bilimsel olarak kanıtlanan Omicron'un alt varyantı BA.2 ile ilgili peş peşe gelen uyarıların ardından gözler Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) çevrilmişti.

Statens Serum Institut'taki Danimarkalı hastalık gözetim uzmanlarının BA.2'nin BA.1'den (Omicron) 1,5 kat daha bulaşıcı olduğunu açıklamasının ardından DSÖ'den beklenen açıklama geldi. DSÖ adına açıklamalarda bulunan Dr. Boris Pavlin, çevrimiçi bir basın brifinginde, "BA.2'nin şu anda solladığı diğer ülkelere baktığımızda hastaneye yatışlarda beklenenden daha yüksek artışlar görmüyoruz" dedi. Palvin, bu sonuca BA.2 alt varyant vakalarının BA.1'i geçtiği ilk ülke olan Danimarka'dan gelen veriler ışında vardıklarının altını çizdi.

Staten Serum Enstitüsü Müdürü Lillebaek, yaptığı açıklamada BA.2'nin spike proteinin önemli bir alanında mutasyonlara sahip olduğu belirtmiş, söz konusu alanın genellikle daha yüksek bulaşıcılık ile bağlantılı olduğunun da altını çizmişti.

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