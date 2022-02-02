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Türkiye'nin PKK'ya karşı başlattığı operasyon Türkiye karşıtlarını rahatsız etti

Türkiye'nin PKK'ya karşı başlattığı operasyon Türkiye karşıtlarını rahatsız etti

TÜRK Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye ve Irak'ta terör örgütü mevzilerini ateş altına aldığı Kış Kartalı Harekatı, Irak'taki İran yanlısı 'Asayib Ehlilhak' hareketini rahatsız etti. Hareketin lideri Kays Havalı, "Direnişçiler Türk işgaline karşı yanıt verecek" dedi.

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TÜRKİYE, eli kanlı terör örgütü PKK'ya karşı başlattığı Kış Kartalı Harekatı kapsamında terör mevzilerini yerle bir etti. Harekat çerçevesinde Irak ve Suriye'deki terör yuvaları savaş uçaklarıyla bombalanırken Türkiye'nin milli güvenliğini koruma konusundaki kararlılığı tüm dünyaya bir kez daha ilan edildi.

Türkiye karşıtlarını rahatsız etti
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak ve Suriye'de PKK terör örgütü hedeflerine yönelik düzenlediği operasyona Irak'ta İran'a yakınlığı ile bilinen 'Asayib Ehlilhak' hareketinden tepki geldi. Hareketin lideri Kays Havalı, düzenlenen operasyon sonrası, "Direnişçiler Türk işgaline karşı yanıt verecek" sözleriyle Türkiye'ye karşı harekete geçme mesajı verdi.

Irak'taki Şii oluşum gibi bir tepki de Danimarka'dan geldi. Danimarka başta olmak üzere Avrupa'nın pek çok bölgesinde Türkiye karşıtı sloganlar atan PKK yanlıları terör örgütü paçavralarını sallayarak eylem düzenledi.

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