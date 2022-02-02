'Hayal kırıklığı oldunuz' diyen Şahan Gökbakar Burak Elmas'a demediğini bırakmadı: Ona buna racon kesen...

Galatasaray taraftarı komedyen Şahan Gökbakar Sarı-Kırmızılı kulübün Başkanı Burak Elmas’a sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

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Galatasaray taraftarlığıyla bilinen ünlü komedyen Şahan Gökbakar twitter hesabından yaptığı sert paylaşımlarla sarı kırmızılı takımın başkanı Burak Elmas’a tepki gösterdi. Gökbakar, GS TV’de düzenlenen canlı yayında “Sosyal medyada taraftarın duygularıyla oynayan bir takım odaklar var. Bunların birçoğunu mahkemeye verdik. Televizyonlarda da hadsiz yorumlar var, bugün itibariyle onlara da savaş açıyoruz” ifadelerini kullanan Burak Elmas’a cevap verdi.



Şahan Gökbakar'ın açıklamalarında "Temiz yüzlü, okumuş, eğitimli, ailesi zengin, saf, naif, elit çocuklar büyüyüp bir spor kulübüne başkan oluyor, bir kaç hafta içinde deli yürek olup, ona buna racon kesen, dediğim dedik çaldığım düdük, ağdalı konuşan ağır abilere dönüşüyorlar. Olmuyor ama durmuyor üstünüzde.." dedi.



"Ne söylerseniz söyleyin gerçek bu başkan"

"Başkan siz neyi anlatıyorsunuz?" diyen Gökbakar "Ne sosyal medyası, ne algısı ne, ne dış güçleri ne diyorsunuz Allah aşkına? Lig de düşme hattıyla 3 puan var, gençleştirme dediğin takıma 36 yaşında adam aldın, Gedson'u da Beşiktaş'a kaptırdın, sonra da çıkıp racon kesen konuşmalar! Söylenecek tek şey var.Lafı gevelemenin alemi yok. Galatasaray tarihinin en kötü dönemini yaşatan, son derece başarısız bir başkan ve yönetimsiniz. Büyük umutlar ve vaatlerle gelip, hayal kırıklığı oldunuz. Ne söylerseniz söyleyin gerçek bu başkan" ifadelerini kullandı.